Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Thiết kế - Thi công nội thất HD Design & Build làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Xây dựng

Tiếp nhận công trình và chuẩn bị thi công Nhận và kiểm tra bản vẽ, khảo sát, kiểm tra mặt bằng, đo đạc kích thước hiện trạng Nghiên cứu hiểu rõ và triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công. Trao đổi phối hợp với bộ phận thiết kế và sản xuất. Lập phương án thi công tổng thể, lên kế hoạch nhân sự, kế hoạch triển khai giai đoạn/ chi tiết. Làm việc trực tiếp với đội thi công, thầu phụ, nhà cung cấp trong phạm vi trách nhiệm được giao. Làm các thủ tục liên quan để triển khai thi công. Tổ chức công việc tại công trường Quản lý, đôn đốc, chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động tại công trường mình quản lý. Làm việc với Ban Quản lý CĐT, Tư vấn giám sát, thầu phụ, đội thợ khoán,...Hiểu nghề và phối hợp khớp nối được các hạng mục trên công trình (phối hợp với kính, đá, M&E,...) hiệu quả. Tổ chức quản lý, phân công công việc cho nhân viên lắp đặt/ đội khoán tại công trường đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Giám sát, kiểm tra kết quả thi công các hạng mục, các đội lắp đặt đạt chất lượng. Chủ động giải quyết các phát sinh trên công trường. Thông tin, phối hợp các bộ phận liên quan kịp thời để giải quyết nhanh gọn các phát sinh sao cho hiệu quả, tối ưu. Giải quyết các mâu thuẫn, phát sinh tại công trường của nhân viên, của khách hàng, của đối tác hợp lý, khéo léo. Phối hợp các bộ phận làm hồ sơ thanh quyết toán, nghiệm thu khối lượng thi công. Báo cáo, nhật ký công việc hàng ngày với cấp trên Đảm bảo hình ảnh công ty với CĐT, đối tác. Bàn giao - Nghiệm thu Nghiệm thu khối lượng, chất lượng với thầu phụ (nếu có) Bàn giao khối lượng, chất lượng, nghiệm thu được với CĐT Đề xuất/ báo cáo tổng kết các chi phí phát sinh chính xác trung thực

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu bắt buộc: Tính kỹ lưỡng, siêng năng, có tư duy thẩm mỹ là 1 lợi thế

Tốt nghiệp đại học các ngành: Xây dựng, Thiết kế thi công nội thất, các ngành kỹ thuật Kinh nghiệm : 2 năm, ưu tiên ứng viên chuyên phần hoàn thiện, nội thất nhà phố, căn hộ Có kỹ năng quản lý, tính cách quyết liệt, trách nhiệm cao trong công việc đảm tiến độ thi công, chất lượng sản phẩm hoàn thiện, dự án về đích đúng hạn. Am hiểu về vật liệu gỗ công nghiệp, phụ kiện, kết cấu (cửa, tủ bếp, tủ áo, tủ lavabo, vách ốp, tủ giầy, bàn trang điểm, các loại phụ kiện ray, bản lề, giá bát Hafele, blum, cariny,...) Biết sử dụng Autocad, các phần mềm văn phòng như: Word, Excel,.. Có kiến thức về M&E và các hạng mục hoàn thiện (xây, tô, ốp lát...) Chủ động được các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện tại công trường. Dám chịu trách nhiệm và chủ động tìm phương án giải quyết hiệu quả Có sức khỏe tốt không ngại di chuyển, giờ giấc phát sinh. Chịu được áp lực cao và tuyệt đối trung thực

Tại Công ty TNHH Thiết kế - Thi công nội thất HD Design & Build Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 10 - 12tr + % theo công trình, lương thâm niên, sinh nhật, thưởng nóng...v..v

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Hưởng các ngày nghỉ phép năm (1 ngày/tháng)

Hưởng các chế độ khác theo quy định chung của công ty và quy định pháp luật

Môi trường làm việc thân thiện, sếp dễ thương, đồng nghiệp dễ mến :)

Sếp và các đồng nghiệp trong công ty tạo điều kiện phát huy, đào tạo thêm chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết kế - Thi công nội thất HD Design & Build

