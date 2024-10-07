Tuyển Giám Sát Thi Công thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giám sát thi công các công trình: --Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường, cập nhập thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày.

Giám sát thi công các công trình:

- Nhắc nhở và đình chỉ thi công khi phát hiện vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiết kế và biện pháp đã duyệt.

-Làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường.

-Lập biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công trình.

Theo dõi quản lý công trình được phân công:

-Mở sổ nhật ký công trình để theo dõi công trình

- Kiểm tra công tác thi công của các Đội thi công hoặc thầu phụ căn cứ vào khối lượng thực tế, phiếu nghiệm thu...định kỳ/đột xuất.

-Phát hiện các tồn tại về hồ sơ và tổ chức thi công hiện trường, cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có).

-Kiểm tra hướng dẫn công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng của các đội thi công hoặc thầu phụ.

Tham gia lập, thẩm định/duyệt biện pháp thi công, thiết kế kỹ thuật các công trình...

Các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 25-40t, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương đăc biệt kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn.

- Sử dụng thành thạo word, excel, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

- Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

- Có khả năng quản lý, tư duy cải tiến và xây dựng quy trình.

- Mong muốn ổn định và gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: 15tr – 20tr /tháng + Phụ cấp + Thưởng (Lương sẽ chốt theo năng lực và kinh nghiệm làm việc)

2. Làm việc tại công ty kinh doanh về chuỗi Nhà hàng ẩm thực.

3. Thời gian làm việc: Giờ hành chính (nghỉ 4 ngày/ tháng)

4. Môi trường làm việc năng động, độc lập , phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.

5. Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, Phụ cấp ăn trưa, thưởng sinh nhật, du lịch, nghỉ mát, ....

6. Được công ty đầu tư tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin