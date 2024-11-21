Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Giám sát dự án/công trình/thi công

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 55A Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1.Kiểm tra điều kiện mặt bằng, thi công và đánh giá nhà thầu:
- Kiểm tra các điều kiện mặt bằng đảm bảo công năng sử dụng theo tiêu chuẩn, kiểm tra điều kiện thi công tuân thủ quy định hiện hành.
- Đánh giá năng lực các nhà thầu dựa trên hồ sơ dự thầu, hợp đồng, bao gồm kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng, giấy phép sử dụng thiết bị, và cơ sở vật liệu phục vụ thi công.
2. Giám sát và kiểm tra chất lượng thi công:
- Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các biện pháp thi công được duyệt tại công trường.
- Giám sát công tác thi công theo bản vẽ thiết kế, bản vẽ chi tiết, và biện pháp thi công tại hiện trường đã được phê duyệt.
- Kiểm tra và đánh giá chất lượng vật tư, nguyên liệu, và thiết bị lắp đặt vào công trình.
- Kiểm tra khối lượng thi công của nhà thầu và tổ chức nghiệm thu công trình, hạng mục, thiết bị và bộ phận công trình.
3. Theo dõi tiến độ thi công và nghiệm thu:
- Theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng và so sánh với tổng tiến độ đã được phê duyệt.
- Tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, nghiệm thu các bộ phận, hạng mục công trình và hoàn thành công trình xây dựng theo các quy định hiện hành.
- Xử lý sai sót và đảm bảo chất lượng.
- Quản lý, lưu trữ các hồ sơ thi công của nhà thầu, bản vẽ, nghiệm thu ....
4. Theo dõi đảm bảo bảo trì bảo dưỡng hệ thống cơ sở vật chất:
- Đánh giá phương án và xử lý khi có sự vụ liên quan đến CSVC phát sinh.
- Đảm bảo việc bảo trì bảo dưỡng các hệ thống CSVC lớn: điều hòa, thang máy...
5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên (ưu tiên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc,..)
Có 1-2 năm kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng, kiến trúc
Có thể sử dụng được các phần mềm như Autocad, Office, MS project
Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An Thì Được Hưởng Những Gì

Quỹ học chứng chỉ IELTS: 6,000,000đ/ năm.
IELTS
6,000,000đ
Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật, hiếu-hỷ...
Review đánh giá tăng lương hàng năm.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ... theo luật lao động.
Làm việc tại công ty quy mô công ty trẻ, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới.
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Gói Bảo hiểm sức khỏe cho Cán bộ nhân viên và Bảo hiểm sức khỏe cho người thân
Du lịch hàng năm, teambuilding, event

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20/56 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

