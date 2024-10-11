Tuyển Giáo dục/Đào tạo Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

1. Về công tác giảng dạy

Tham gia giảng dạy chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị Khách sạn và trợ giảng các môn theo sự phân công của Khoa; Giảng dạy, quản lý sinh viên trong các chuyến tham quan - học tập thực tế.

2. Về công tác quản lý sinh viên

Tiếp sinh viên, phụ huynh học sinh Cố vấn học tập Hướng dẫn sinh viên đánh giá điểm rèn luyện Hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động Đoàn - Hội Tham gia coi thi, chấm thi học kỳ Tư vấn và hướng dẫn sinh viên tham gia các phong trào thi đua Theo dõi sinh viên thực hiện tốt Nội quy của Trường, Khoa....

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm học phần được giao Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo sự phân công của Trưởng khoa và Lãnh đạo Trường Hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

4. Về công tác liên quan đến Khoa

Tham gia quản lý Fanpage của Khoa Tham gia giải quyết các công việc liên quan kiểm định và hành chính văn phòng khi cần thiết Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, quản lý sinh viên, các hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào sinh viên

5. Các công tác và nhiệm vụ khác do Khoa và Lãnh đạo Trường phân công

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi.

2. Trình độ học vấn: Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành/Quản trị Khách sạn. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy các môn chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn.

4. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến hoạt động thực tiễn ngành du lịch như hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, kinh doanh và điều hành công ty du lịch.

5. Kỹ năng cần có:

Giao tiếp: Hoạt bát, linh hoạt, kết nối tốt, có khả năng truyền tải nội dung tốt; Kỹ năng nghiên cứu (sáng tạo, tư duy phát triển), có nhiều ý tưởng trong công tác giảng dạy, có khả năng nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên.

Giao tiếp: Hoạt bát, linh hoạt, kết nối tốt, có khả năng truyền tải nội dung tốt;

Kỹ năng nghiên cứu (sáng tạo, tư duy phát triển), có nhiều ý tưởng trong công tác giảng dạy, có khả năng nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên.

6. Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

7. Trình độ Tin học: Tin học văn phòng.

Tại Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng chế độ lương, thưởng Lễ, Tết

- Nghỉ phép theo quy định Trường

- Khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch hè trong và ngoài nước hằng năm

- Chế độ BHXH theo quy định, các khóa đào tạo trong và ngoài nước

- Ưu đãi học phí cho bản thân và người thân khi theo học tại Trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh

