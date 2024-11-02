Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp tham gia giảng dạy bộ môn lập trình Web (Các khóa C4E, CI, Fullstack.) theo giáo trình của MindX

Đối tượng giảng dạy: các bạn sinh viên, người đi làm chuyển ngành Trực tiếp tham gia đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, từ đó đưa ra phương án điều chỉnh với giáo trình khóa học Tham gia quản lý lớp học như: điểm danh đầu giờ, kiểm soát bài về nhà, gửi tài liệu và phản hồi tình hình lớp khi buổi học kết thúc. Hướng dẫn học viên làm bài tập và đồ án cuối khóa. Hỗ trợ học viên hoàn thành tốt khóa học, đảm bảo chất lượng đầu ra của học viên. Chia sẻ kinh nghiệm & định hướng con đường phát triển cho học sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm >2 năm đi làm về lập trình, nắm vững kiến thức về 1 trong các ngôn ngữ sau: JS, react native, HTML, CSS, NodeJS, MongoDB.... Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp và thuyết trình trước đám đông tốt (nói chuyện lưu loát, hoạt bát và kiểm tra bằng cách trình bày các vấn đề về lập trình hoặc công nghệ), có kỹ năng sư phạm là một lợi thế Có thái độ nghiêm túc với công việc, tuân thủ các quy định của công ty Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 1.000.000đ/ buổi(3 tiếng) + thưởng tùy vào năng lực. Ưu đãi tham gia các khóa học của MindX (Global developer, AI, Product Manager...) Cơ hội tạo ra sức ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về những công nghệ mới nhất Cơ hội lựa chọn những học viên sáng giá về với đội của mình Mở rộng mối quan hệ, giao lưu và học hỏi với mạng lưới founders, giảng viên, alumni hiện đang làm việc trong các lĩnh vực khoa học máy tính, phân tích dữ liệu, PM, UI-UX Design, v.v. ở các tập đoàn, công ty công nghệ hàng đầu thế giới Được sử dụng không gian làm việc miễn phí tại MindX Space tại HN và TP. HCM Review lương liên tục theo khả năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

