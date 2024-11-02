Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
- Hà Nội: Tầng 2, 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy ...và 5 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp tham gia giảng dạy bộ môn lập trình Web (Các khóa C4E, CI, Fullstack.) theo giáo trình của MindX
Đối tượng giảng dạy: các bạn sinh viên, người đi làm chuyển ngành Trực tiếp tham gia đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, từ đó đưa ra phương án điều chỉnh với giáo trình khóa học Tham gia quản lý lớp học như: điểm danh đầu giờ, kiểm soát bài về nhà, gửi tài liệu và phản hồi tình hình lớp khi buổi học kết thúc. Hướng dẫn học viên làm bài tập và đồ án cuối khóa. Hỗ trợ học viên hoàn thành tốt khóa học, đảm bảo chất lượng đầu ra của học viên. Chia sẻ kinh nghiệm & định hướng con đường phát triển cho học sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm >2 năm đi làm về lập trình, nắm vững kiến thức về 1 trong các ngôn ngữ sau: JS, react native, HTML, CSS, NodeJS, MongoDB....
Có kỹ năng truyền đạt, giao tiếp và thuyết trình trước đám đông tốt (nói chuyện lưu loát, hoạt bát và kiểm tra bằng cách trình bày các vấn đề về lập trình hoặc công nghệ), có kỹ năng sư phạm là một lợi thế
Có thái độ nghiêm túc với công việc, tuân thủ các quy định của công ty
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 1.000.000đ/ buổi(3 tiếng) + thưởng tùy vào năng lực.
Ưu đãi tham gia các khóa học của MindX (Global developer, AI, Product Manager...)
Cơ hội tạo ra sức ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về những công nghệ mới nhất
Cơ hội lựa chọn những học viên sáng giá về với đội của mình
Mở rộng mối quan hệ, giao lưu và học hỏi với mạng lưới founders, giảng viên, alumni hiện đang làm việc trong các lĩnh vực khoa học máy tính, phân tích dữ liệu, PM, UI-UX Design, v.v. ở các tập đoàn, công ty công nghệ hàng đầu thế giới
Được sử dụng không gian làm việc miễn phí tại MindX Space tại HN và TP. HCM
Review lương liên tục theo khả năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
