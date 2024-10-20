Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý Giáo Viên

Phối hợp với nhà trường để sắp xếp giảng viên cho các khóa học Đào tạo, hướng dẫn giảng viên mới về quy trình, nhiệm vụ, phần mềm, lưu ý khi giảng dạy,.. Quản lý, giám sát, hỗ trợ giảng viên để đảm bảo việc vận hành khóa học tốt nhất Quản lý thông tin hồ sơ giảng viên Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động quản lý và chăm sóc giảng viên Sắp xếp các lớp học trực tuyến với các giảng viên phù hợp với quy định

Chăm sóc Giáo viên

Tiếp nhận và xử lý các phản hồi của phòng ban về giảng viên, và giải đáp và hỗ trợ thắc mắc, khiếu nại của giảng viên trong quá trình làm việc. Nhắc nhở nhiệm vụ giảng viên

Giám sát hiệu quả hoạt động giảng viên

Thực hiện các báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên Tham gia các mảng việc liên quan đến phát triển sư phạm của phòng, trung tâm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ. Năm sinh: Từ 1998 – 2002. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành QTKD, Sư phạm, Quản lý giáo dục, Công nghệ giáo dục,.... Kinh nghiệm: Kinh nghiệm: có từ 6 tháng kinh nghiệm vận hành lớp học trực tuyến hoặc vận hành giảng viên, giáo viên (teacher care) Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và có kỹ năng soạn thảo văn bản Có kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành QTKD, Sư phạm, Quản lý giáo dục, Công nghệ giáo dục,....

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Khởi điểm 8.500.000 VNĐ/tháng Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng. Điều chỉnh thu nhập 6 tháng/lần, 1 năm/2 lần. Cơ chế phụ cấp, phúc lợi: Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày. Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe. Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng. Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con). Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Môi trường làm việc và cơ hội phát triển: Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Tham gia các dự án đào tạo nhằm phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cơ chế phụ cấp, phúc lợi: Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày. Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe. Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng. Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con). Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Môi trường làm việc và cơ hội phát triển: Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Tham gia các dự án đào tạo nhằm phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

