Tuyển Biên phiên dịch Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Trường Đại học CMC
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Trường Đại học CMC

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Trường Đại học CMC

Mức lương
Đến 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Nhiệm vụ phụ trách phát triển chương trình (70%): Quản lý toàn bộ các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo của Khoa Ngôn ngữ; Tham gia xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo của Khoa Ngôn ngữ; Tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến làm mới, chỉnh sửa, cập nhật đề cương chi tiết, slide bài giảng, bài tập, đề thi và ngân hàng câu hỏi của các học phần trong chương trình đào tạo của Khoa Ngôn ngữ; Nhiệm vụ giảng dạy (30%) Tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Ngôn ngữ; Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Thạc sĩ các chuyên ngành: Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn quốc; Ngôn ngữ học, Văn hoá học, Giáo dục hoặc các chuyên ngành có liên quan. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ĐH, Ths, TS từ các nước tiên tiến. Kiến thức: Nắm vững kiến thức chuyên môn về đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn hoặc Nhật Có chứng chỉ hoặc đào tạo bổ sung liên quan đến quản lý chương trình hoặc giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá sẽ là lợi thế. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm giảng dạy trình độ đại học (Ngôn ngữ Nhật hoặc Ngôn ngữ Hàn) từ 3 năm trở lên; Có kinh nghiệm tham gia công tác phát triển chương trình và xây dựng học liệu từ 3 năm trở lên; Có kinh nghiệm làm việc thực chiến trong lĩnh vực biên phiên dịch hoặc các lĩnh vực khác liên quan là một lợi thế; Kỹ năng: Có khả năng nắm bắt công việc tốt, có ý tưởng trong hoạt động phát triển chương trình đào tạo; Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, dịch, viết và nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Hàn/ Nhật tốt; Có năng lực tham mưu, đưa ra ý tưởng, giải pháp; Năng lực phân tích, tổng hợp; Có kỹ năng giảng dạy tốt; Có kỹ năng nghiên cứu và phát triển; Kỹ năng khác: Nhanh nhẹn, chủ động, nhiệt tình, trung thực; Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật. Tác phong sư phạm, trung thực, khả năng chịu áp lực công việc cao Có khả năng sáng tạo và tư duy độc lập
Kiến thức:
Nắm vững kiến thức chuyên môn về đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn hoặc Nhật
Có chứng chỉ hoặc đào tạo bổ sung liên quan đến quản lý chương trình hoặc giảng dạy ngôn ngữ và văn hoá sẽ là lợi thế.
Tại Trường Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc) Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương. Hỗ trợ các gói thưởng nghiên cứu, bài báo khoa học hàng năm đối với Giảng viên. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn. Cơ hội được tham gia đào tạo, học hỏi, hướng dẫn trực tiếp đối với Giảng viên tập sự/ít kinh nghiệm bởi các Giảng viên giàu kinh nghiệm. Thời gian làm việc linh hoạt Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...). Hưởng gói BHSK PJICO dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm. Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,... Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn. Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt). Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.
Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc)
Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương.
Hỗ trợ các gói thưởng nghiên cứu, bài báo khoa học hàng năm đối với Giảng viên.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn.
Cơ hội được tham gia đào tạo, học hỏi, hướng dẫn trực tiếp đối với Giảng viên tập sự/ít kinh nghiệm bởi các Giảng viên giàu kinh nghiệm.
Thời gian làm việc linh hoạt
Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Hưởng gói BHSK PJICO dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm.
Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,...
Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.
Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).
Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

