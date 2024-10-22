Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Người Bạn Vàng là công ty đối tác của PNJ - Chuỗi Mua Bán Đồ Hiệu (kim cương, đồng hồ cao cấp, túi xách hàng hiệu) và Cầm Đồ trong PNJ Các bạn Giao Dịch Viên sẽ làm việc tại Cửa hàng trang sức PNJ, công việc chính của Giao Dịch Viên bao gồm:

Phát triển khách hàng mới và doanh số mảng Cầm Đồ, Mua Bán đồ hiệu. Các hoạt động THU MUA - BÁN ĐỒ HIỆU: kim cương, túi xách hàng hiệu, đồng hồ cao cấp... Thực hiện giao dịch với với khách hàng tại Phòng Giao dịch chính và các Điểm Giao dịch lân cận. Đi công tác theo phân công của công ty khi có phát sinh.

Nam/Nữ, sinh năm 2003 - 1990. Có từ 1 năm kinh nghiệm các vị trí liên quan: tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng,... Sẵn sàng đi hỗ trợ công tác khi có phát sinh, sẵn sàng di chuyển. Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Ngoại hình sáng, ưa nhìn, chiều cao cân nặng cân đối. Sử dụng tin học văn phòng cơ bản. Kỹ năng giao tiếp, tạo mối quan hệ và thuyết phục tốt. Có tinh thần học hỏi, trung thực, chú trọng phục vụ khách hàng.

Thu nhập: 9 - 20 triệu (lương cơ bản 7-8 triệu, thưởng % doanh số cầm đồ, hoa hồng mua bán đồ hiệu...) Thời gian đào tạo và thử việc: 02 tháng, full 100% lương cơ bản (đào tạo 20 - 30 ngày có hỗ trợ lương) Được đào tạo huấn luyện về kim cương, vàng, túi xách hàng hiệu... và kỹ năng làm việc (giao tiếp, tư vấn, phát triển kinh doanh...) Đồng nghiệp: Trẻ, Thân thiện, Nhiệt tình, Năng động. Sếp gần gũi, tâm lý, hỗ trợ, đồng hành Phúc lợi:

- BHXH, BHYT...theo quy định nhà nước, Lương tháng 13, thưởng tháng 14 - 15 - 16... theo hiệu quả kinh doanh và tài chính Công ty.

- Thưởng Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng Sinh nhật cá nhân, thưởng Gắn kết cùng phát triển với Người Bạn Vàng nhân dịp sinh nhật Công ty.

- Nghỉ phép 01 ngày/ tháng, các hoạt động và quà tặng nhân ngày 8/3, 20/10, 20/11, Lì xì đầu năm mới...được cung cấp đồng phục làm việc.

- Các chương trình lớn trong năm được đầu tư như Team Building 3 ngày 2 đêm resort 4 sao, New Year Party 5 sao, Vinh danh Nhân Viên Tiêu Biểu với giải thưởng bằng vàng thật...

- Các chương trình thi đua nội bộ hàng tháng phong phú, đa dạng giúp nhân viên có nhiều cơ hội tăng thu nhập không giới hạn và có tích lũy để tham dự vinh danh Award Night hàng quý được công ty tổ chức tại các địa điểm du lịch sang trọng, kèm theo các giải thưởng hiện vật bằng kim cương, vàng thật.

Có lộ trình thăng tiến (trung bình trong khoảng 6 tháng - 1 năm) cùng phát triển với Người Bạn Vàng trong các mảng và vị trí công việc chuyên môn tại Hội Sở: Vận Hành & Quản Trị Rủi Ro (xây dựng chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ, triển khai thực thi, giám sát, thẩm định tài sản...), Quản Lý Kinh Doanh - Marketing (xây dựng, triển khai và thúc đẩy các sản phẩm dịch vụ, chương trình kinh doanh...), Phát Triển Con Người (tuyển dụng, đào tạo, văn hóa, gắn kết...)

