Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giảng dạy IELTS trực tuyến qua một trong các nền tảng: Zoom. Giảng dạy chuyên sâu 4 kỹ năng của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên. Giảng dạy dựa theo giáo trình được biên soạn bởi Hệ thống luyện thi IELTS LangGo. Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc. Gửi báo cáo đánh giá lớp học cho Ban chuyên môn định kỳ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

IELTS 8.0+ (Speaking 7.0+). Có trách nhiệm, nghiêm túc tham gia giảng dạy tại trung tâm cũng như trong quá trình đào tạo. Yêu thích công việc chia sẻ, đào tạo & phát triển con người. Khả năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên nói tiếng Anh. Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương giảng dạy theo giờ (được chọn khung giờ làm việc): Từ 420.000 – 800.000đ/ buổi (2h). Ngoài ra còn được nhận khoản thưởng, phụ cấp dạy phụ đạo cho học viên. Tham gia chương trình đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp theo phương pháp NLP và ELC trong 2-4 tuần ngay khi nhận việc (Gói đào tạo với tổng trị giá 4.990.000 VNĐ).

