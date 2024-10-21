Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Giảng dạy, luyện thi tiếng anh giao tiếp và IELTS online cho lớp 6 học viên theo giáo trình, slide và lộ trình có sẵn Chấm bài, chữa bài tập về nhà cho học viên Độ tuổi học viên: 16 - 25 tuổi.
Giảng dạy, luyện thi tiếng anh giao tiếp và IELTS online cho lớp 6 học viên theo giáo trình, slide và lộ trình có sẵn
Chấm bài, chữa bài tập về nhà cho học viên
Độ tuổi học viên: 16 - 25 tuổi.
Hình thức giảng dạy: Từ Thứ 2 - Thứ 7 (17h30 - 21h30)
Hình thức giảng dạy:
Với các lớp IELTS 3.5 - 4.5: 1.5h/ca, các lớp IELTS 4.5 -5.5 & 5.5 - 6.5: 3h/ca. Địa điểm giảng dạy: Tại 389 Trương Định, HN hoặc Thủ Đức, HCM
Với các lớp IELTS 3.5 - 4.5: 1.5h/ca, các lớp IELTS 4.5 -5.5 & 5.5 - 6.5: 3h/ca.
Địa điểm giảng dạy: Tại 389 Trương Định, HN hoặc Thủ Đức, HCM

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ IELTS ≥ 7.0 (còn hạn) đối với vị trí fulltime buổi tối Là sinh viên, đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp Đại học Từ 03 tháng kinh nghiệm giảng dạy IELTS Kỹ năng truyền đạt bài giảng dễ hiểu Nhiệt tình, sát sao với học viên
Có chứng chỉ IELTS ≥ 7.0 (còn hạn) đối với vị trí fulltime buổi tối
Là sinh viên, đang chờ bằng hoặc đã tốt nghiệp Đại học
Từ 03 tháng kinh nghiệm giảng dạy IELTS
Kỹ năng truyền đạt bài giảng dễ hiểu
Nhiệt tình, sát sao với học viên

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 6.000.000đ - 8.000.000đ/tháng
Giáo viên giảng dạy các lớp trình độ từ Basic - IELTS 6.5:
(Mức lương cụ thể căn cứ vào bậc đánh giá đầu vào của Giáo viên được đánh giá sau phỏng vấn)
Có cơ hội trở thành Giáo viên IELTS offline tại các cơ sở của Edutalk với mức lương 20 - 30 triệu/tháng
Giáo viên nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ phía Edutalk:
Được cung cấp công cụ quản lý lớp học tuyệt vời - App Edutalk Giảng viên cùng sự đồng hành của Bộ phận chuyên môn & kiểm tra đánh giá, phòng ban Công nghệ App & Web,... Được cung cấp Lộ trình & Giáo trình dạy học Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, liên tục luyện tập để trở thành giáo viên xuất sắc về các kỹ năng giảng dạy, phương pháp, quy trình phối hợp làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả Được hỗ trợ về truyền thông thương hiệu cá nhân trên các nền tảng xã hội Học viên có sẵn và các lớp khai giảng liên tục hàng tháng, giúp giáo viên chủ động nhận lớp và tăng thu nhập thường xuyên. Được vinh danh năm, thưởng quý, thưởng nóng khi đạt được thành tích giảng dạy xuất sắc. Giáo viên tham gia vào cộng đồng hơn 200 Giảng viên chất lượng cùng nhiều sự kiện kết nối lớn của công ty.
Được cung cấp công cụ quản lý lớp học tuyệt vời - App Edutalk Giảng viên cùng sự đồng hành của Bộ phận chuyên môn & kiểm tra đánh giá, phòng ban Công nghệ App & Web,...
Được cung cấp Lộ trình & Giáo trình dạy học
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, liên tục luyện tập để trở thành giáo viên xuất sắc về các kỹ năng giảng dạy, phương pháp, quy trình phối hợp làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả
Được hỗ trợ về truyền thông thương hiệu cá nhân trên các nền tảng xã hội
Học viên có sẵn và các lớp khai giảng liên tục hàng tháng, giúp giáo viên chủ động nhận lớp và tăng thu nhập thường xuyên.
Được vinh danh năm, thưởng quý, thưởng nóng khi đạt được thành tích giảng dạy xuất sắc.
Giáo viên tham gia vào cộng đồng hơn 200 Giảng viên chất lượng cùng nhiều sự kiện kết nối lớn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

