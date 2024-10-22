Tuyển Giáo dục/Đào tạo LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Hòa Lạc Plaza, 232 cụm 4, Thạch Hòa, Thạch Thất ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giảng dạy IELTS qua hình thức Offline tại các cơ sở của trung tâm. Giảng dạy chuyên sâu về 4 kỹ năng trong IELTS (1 buổi thường dạy 2 kỹ năng). Giảng dạy theo giáo trình được biên soạn sẵn (lesson plan, slides, handout) phân cấp theo từng level band điểm. Quản lý lớp học, chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau học tập. Gửi báo cáo đánh giá lớp học cho Ban chuyên môn định kỳ theo yêu cầu (giữa khóa, cuối khóa).

Giảng dạy IELTS qua hình thức Offline tại các cơ sở của trung tâm.

Giảng dạy chuyên sâu về 4 kỹ năng trong IELTS (1 buổi thường dạy 2 kỹ năng).

Giảng dạy theo giáo trình được biên soạn sẵn (lesson plan, slides, handout) phân cấp theo từng level band điểm.

Quản lý lớp học, chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau học tập.

Gửi báo cáo đánh giá lớp học cho Ban chuyên môn định kỳ theo yêu cầu (giữa khóa, cuối khóa).

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

IELTS ≥ 8.0, Speaking ≥ 7.0 (Ứng viên vui lòng gửi bản scan chứng chỉ đính kèm) Ưu tiên ứng viên đã từng đi giảng dạy/có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ đào tạo. Có máy tính cá nhân

IELTS ≥ 8.0, Speaking ≥ 7.0 (Ứng viên vui lòng gửi bản scan chứng chỉ đính kèm)

Ưu tiên ứng viên đã từng đi giảng dạy/có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ đào tạo.

Có máy tính cá nhân

Tại LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương giảng dạy theo giờ (được chọn khung giờ làm việc): Từ 500.000 – 840.000đ/ buổi (2h) Hỗ trợ phụ cấp dạy phụ đạo, thưởng lớp học kiểu mẫu, thưởng hoàn thành lớp học đúng quy trình. Hỗ trợ phụ cấp đi lại tại CS3 - Thạch Thất lên đến 3.000.000VNĐ/tháng. Hỗ trợ thêm LƯƠNG CỨNG khi dạy ở cơ sở Thạch Thất từ 7.000.000VNĐ - 10.000.000VNĐ/tháng. Tham gia chương trình đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp theo phương pháp NLP và ELC trong 2-4 tuần ngay khi nhận việc. Phân bậc Giảng viên, được review năng lực và đề xuất thay đổi thu nhập mỗi buổi dạy theo thâm niên, phân bậc Giảng viên.

Lương giảng dạy theo giờ (được chọn khung giờ làm việc): Từ 500.000 – 840.000đ/ buổi (2h)

Hỗ trợ phụ cấp dạy phụ đạo, thưởng lớp học kiểu mẫu, thưởng hoàn thành lớp học đúng quy trình.

Hỗ trợ phụ cấp đi lại tại CS3 - Thạch Thất lên đến 3.000.000VNĐ/tháng.

Hỗ trợ thêm LƯƠNG CỨNG khi dạy ở cơ sở Thạch Thất từ 7.000.000VNĐ - 10.000.000VNĐ/tháng.

Tham gia chương trình đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp theo phương pháp NLP và ELC trong 2-4 tuần ngay khi nhận việc.

Phân bậc Giảng viên, được review năng lực và đề xuất thay đổi thu nhập mỗi buổi dạy theo thâm niên, phân bậc Giảng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin