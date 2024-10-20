Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 15 Trần Khát Chân, P. Thanh Lương, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Soạn bài và giảng dạy theo giáo trình, syllabus có sẵn của Trung tâm
Chấm chữa BTVN và nhận xét đánh giá Học sinh
Hỗ trợ Phòng Đào tạo khi không có ca dạy (kiểm soát, chấm chéo BTVN, Test...)
Soạn bài và giảng dạy theo giáo trình, syllabus có sẵn của Trung tâm
Chấm chữa BTVN và nhận xét đánh giá Học sinh
Hỗ trợ Phòng Đào tạo khi không có ca dạy (kiểm soát, chấm chéo BTVN, Test...)
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phát âm chuẩn, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Có chứng chỉ IELTS> 7.5+, ưu tiên band nói viết 7.0+ Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc ngành tương đương Có kinh nghiệm giảng dạy IELTS các trình độ từ nền tảng đến 6.5+ từ 01 năm trở lên và đã có kết quả thực tế của các học sinh. Đam mê, tâm huyết với công việc giảng dạy.
Phát âm chuẩn, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.
Có chứng chỉ IELTS> 7.5+, ưu tiên band nói viết 7.0+
Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc ngành tương đương
Có kinh nghiệm giảng dạy IELTS các trình độ từ nền tảng đến 6.5+ từ 01 năm trở lên và đã có kết quả thực tế của các học sinh.
Đam mê, tâm huyết với công việc giảng dạy.
Phát âm chuẩn, thành thạo cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.
Có chứng chỉ IELTS> 7.5+, ưu tiên band nói viết 7.0+
Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc ngành tương đương
Có kinh nghiệm giảng dạy IELTS các trình độ từ nền tảng đến 6.5+ từ 01 năm trở lên và đã có kết quả thực tế của các học sinh.
Đam mê, tâm huyết với công việc giảng dạy.
Tại CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương & thời gian làm việc Fulltime: 20.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực Thời gian làm việc: Từ 14h00-21h30 từ thứ 2 đến thứ 6, 1⁄2 thứ 7 (Nghỉ 1.5 ngày/tuần) Part-time: Theo thỏa thuận hoặc rate từ 300.000 – 1.000.000 VNĐ/buổi Thời gian làm việc: hiện đang có lớp ONL ca 2 (19h30 -21h30) từ thứ 2-7 trong tuần Được tham gia đầy đủ Team building trong và ngoài nước, sinh nhật, thưởng lễ Tết ... Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm Có cơ hội được xét tăng lương theo quy định của Công ty; Được đào tạo định kỳ để phát triển kỹ năng và chuyên môn Tham gia đầy đủ chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, thưởng tháng thứ 13.......
Mức lương & thời gian làm việc
Fulltime: 20.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực
Fulltime
Thời gian làm việc: Từ 14h00-21h30 từ thứ 2 đến thứ 6, 1⁄2 thứ 7 (Nghỉ 1.5 ngày/tuần)
Part-time: Theo thỏa thuận hoặc rate từ 300.000 – 1.000.000 VNĐ/buổi
Part-time
Thời gian làm việc: hiện đang có lớp ONL ca 2 (19h30 -21h30) từ thứ 2-7 trong tuần
Được tham gia đầy đủ Team building trong và ngoài nước, sinh nhật, thưởng lễ Tết ...
Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Có cơ hội được xét tăng lương theo quy định của Công ty;
Được đào tạo định kỳ để phát triển kỹ năng và chuyên môn
Tham gia đầy đủ chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, thưởng tháng thứ 13.......
Mức lương & thời gian làm việc
Fulltime: 20.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực
Fulltime
Thời gian làm việc: Từ 14h00-21h30 từ thứ 2 đến thứ 6, 1⁄2 thứ 7 (Nghỉ 1.5 ngày/tuần)
Part-time: Theo thỏa thuận hoặc rate từ 300.000 – 1.000.000 VNĐ/buổi
Part-time
Thời gian làm việc: hiện đang có lớp ONL ca 2 (19h30 -21h30) từ thứ 2-7 trong tuần
Được tham gia đầy đủ Team building trong và ngoài nước, sinh nhật, thưởng lễ Tết ...
Tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Có cơ hội được xét tăng lương theo quy định của Công ty;
Được đào tạo định kỳ để phát triển kỹ năng và chuyên môn
Tham gia đầy đủ chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, thưởng tháng thứ 13.......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI