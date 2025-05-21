Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 147 Lê Văn Tám - Hà Đông, Hà Đông, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện.

Thiết kế nội dung khóa học, bài giảng, tài liệu học tập phù hợp với đối tượng học viên.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tương tác với học viên để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập và dự án.

Cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn liên tục để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sự thành công của các chương trình đào tạo.

Quản lý lớp học, duy trì kỷ luật và tạo môi trường học tập tích cực.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến công tác giảng dạy và đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc đào tạo.

Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

Khả năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề và tâm huyết với công tác giảng dạy.

Có khả năng giao tiếp tốt, tạo mối quan hệ tốt với học viên và đồng nghiệp.

Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, teambuilding của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETFUTURE

