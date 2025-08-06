Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
- Hà Nội: Toà D2 Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Truyền tải kiến thức một cách toàn diện, sáng tạo qua sự nghiên cứu kỹ về bài giảng, phương pháp giảng dạy
- Tương tác, chia sẻ với từng học viên tăng tính năng động, thân mật và thấu hiểu của lớp học
- Tham gia vào việc soạn thảo, sửa đổi và bổ sung giáo trình (sách giáo khoa, bài tập về nhà, bài viết mẫu…)
-Theo dõi và đánh giá tỉ mỉ quá trình học của từng học viên để có các phương án phản hồi tích cực và hiệu quả.
- Hợp tác chặt chẽ cùng các giáo viên khác và tham gia vào buổi họp chuyên môn định kỳ
- Không ngừng nỗ lực nâng cao kiến thức của bản thân và đóng góp xây dựng giáo trình tốt hơn
- Sẵn lòng thực hiện các chính sách và thủ tục của trung tâm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Đại học
- Chứng chỉ IELTS từ 8.0
- Ứng viên đã đi du học là một lợi thế
- Ưu tiên các ứng viên có kỹ năng sư phạm và truyền đạt tốt, có phương pháp giảng dạy đặc biệt và truyền được cảm hứng cho học viên
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
