Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An - The IELTS Workshop làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Truyền tải kiến thức một cách toàn diện, sáng tạo qua sự nghiên cứu kỹ về bài giảng, phương pháp giảng dạy

- Tương tác, chia sẻ với từng học viên tăng tính năng động, thân mật và thấu hiểu của lớp học

- Tham gia vào việc soạn thảo, sửa đổi và bổ sung giáo trình (sách giáo khoa, bài tập về nhà, bài viết mẫu…)

-Theo dõi và đánh giá tỉ mỉ quá trình học của từng học viên để có các phương án phản hồi tích cực và hiệu quả.

- Hợp tác chặt chẽ cùng các giáo viên khác và tham gia vào buổi họp chuyên môn định kỳ

- Không ngừng nỗ lực nâng cao kiến thức của bản thân và đóng góp xây dựng giáo trình tốt hơn

- Sẵn lòng thực hiện các chính sách và thủ tục của trung tâm.