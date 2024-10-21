Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 10 Triệu

Mức lương 2 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 2 - 10 Triệu

Giảng dạy các lớp học tiếng anh Online theo mô hình 1 kèm 1. Đối tượng chủ yếu là Người đi làm. Dạy tối thiểu 9h/ tuần (theo từng học viên đến cuối khóa). Thời gian giảng dạy linh động. Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giảng viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hoá chương trình học phù hợp với học viên. Báo cáo chất lượng sau giờ học.

Giảng dạy các lớp học tiếng anh Online theo mô hình 1 kèm 1.

Đối tượng chủ yếu là Người đi làm.

Dạy tối thiểu 9h/ tuần (theo từng học viên đến cuối khóa).

Thời gian giảng dạy linh động.

Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giảng viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hoá chương trình học phù hợp với học viên.

Báo cáo chất lượng sau giờ học.

Với Mức Lương 2 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Ứng viên từ 20 tuổi trở lên (2004) Có tối thiểu 9 giờ rảnh/tuần trong khung giờ từ 18:00 - 23:00, ưu tiên ứng viên có thể nhận lớp liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Trình độ và kỹ năng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết). Kỹ năng nói tương đương 6.5 IELTS trở lên. Có các chứng chỉ Sư Phạm (như CELTA, TESOL) hoặc tiếng Anh (như IELTS, TOEFL, TOEIC) Ưu tiên ứng viên có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành ở các ngành nghề (như Kinh tế, IT, Dịch Vụ, ...) Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh Phong cách làm việc nhiệt huyết, tận tâm theo đúng yêu cầu về sư phạm và giáo dục. Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc. Có đường truyền Internet ổn định. Ưu tiên ứng viên có thể gắn bó lâu dài với trung tâm.

Độ tuổi: Ứng viên từ 20 tuổi trở lên (2004)

Có tối thiểu 9 giờ rảnh/tuần trong khung giờ từ 18:00 - 23:00, ưu tiên ứng viên có thể nhận lớp liên tục từ thứ Hai đến Chủ Nhật.

Trình độ và kỹ năng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết). Kỹ năng nói tương đương 6.5 IELTS trở lên.

Có các chứng chỉ Sư Phạm (như CELTA, TESOL) hoặc tiếng Anh (như IELTS, TOEFL, TOEIC)

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành ở các ngành nghề (như Kinh tế, IT, Dịch Vụ, ...)

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Phong cách làm việc nhiệt huyết, tận tâm theo đúng yêu cầu về sư phạm và giáo dục.

Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.

Có đường truyền Internet ổn định.

Ưu tiên ứng viên có thể gắn bó lâu dài với trung tâm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn ngoài công việc full - time: 2.000.000 - 10.000.000/tháng - tuỳ vào khả năng và thời gian giảng dạy. Được chăm sóc tận tình về nghiệp vụ. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. Được làm việc tại nhà, không cần đi lại, chủ động sắp xếp lịch làm việc. Chính sách Review tăng lương, thưởng Tái tục Học viên và Giới thiệu Học viên.

Thu nhập hấp dẫn ngoài công việc full - time: 2.000.000 - 10.000.000/tháng - tuỳ vào khả năng và thời gian giảng dạy.

Được chăm sóc tận tình về nghiệp vụ.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Được làm việc tại nhà, không cần đi lại, chủ động sắp xếp lịch làm việc.

Chính sách Review tăng lương, thưởng Tái tục Học viên và Giới thiệu Học viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MOONLIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin