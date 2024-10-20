Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH DBAY EXCHANGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE
Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 4 - 10 Triệu
Giảng dạy cho học sinh độ tuổi từ 5-17 về các chương trình học theo học liệu
được biên soạn sẵn từ Alokiddy (bám sát chương trình của Bộ Giáo Dục).
Mô hình lớp online 1 kèm 1, 1 kèm 2, 1 kèm 3. Dạy qua phần mềm online của
công ty.
Buổi học từ 25’-35’
Tham gia các buổi đào tạo trực tuyến về sản phẩm
Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm gia sư, trợ giảng từ 6 tháng trở lên.
Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 80 – 100k/70 phút (Phu ̣thuôc v ̣ ào năng lưc̣ ) +
thưởng (nếu có) => Thu nhập trên tháng từ 4 triệu – 6 triệu đồng/tháng
Đánh giá lương theo định kỳ.
Có đội ngũ hỗ trợ 24/7.
Ứng viên được cung cấp sẵn giáo trình, tài liệu giảng dạy.
Được LÀM VIỆC TẠI NHÀ, không cần đi lại, chủ động sắp xếp THỜI GIAN
LINH HOẠT.
Cùng học sinh tạo ra các lớp học với trải nghiệm, đào tạo E-learning chuẩn thế
kỷ 21 "Đem thế giới vào lớp học và kết nối lớp học với cuộc sống".
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đội ngũ quản lý có kinh
nghiệm và trình độ cao trong lĩnh vực giáo dục.
Alokiddy luôn tạo cơ hội để các bạn ham học hỏi và phát triển bản thân, đồng
thời đánh giá công bằng năng lực của ứng viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE
