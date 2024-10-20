Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH DBAY EXCHANGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Công ty TNHH DBAY EXCHANGE
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH DBAY EXCHANGE

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE

Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Giảng dạy cho học sinh độ tuổi từ 5-17 về các chương trình học theo học liệu
được biên soạn sẵn từ Alokiddy (bám sát chương trình của Bộ Giáo Dục).
 Mô hình lớp online 1 kèm 1, 1 kèm 2, 1 kèm 3. Dạy qua phần mềm online của
công ty.
 Buổi học từ 25’-35’
 Tham gia các buổi đào tạo trực tuyến về sản phẩm

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm gia sư, trợ giảng từ 6 tháng trở lên.
 Có chứng chỉ tiếng Anh, là sinh viên ngành sư phạm là lợi thế.
 Khả năng phát âm và giao tiếp tốt, yêu thích công việc, nhiệt hhuyế.
 Có đam mê giảng dạy và định hướng gắn bó lâu dài với công việc (từ 4 tháng
trở lên).
 Có máy tính (ít nhất 8GB RAM) đảm bảo kết nối Internet tốt, camera, mic tốt
phục vụ cho việc giảng dạy trực tuyến.

Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 80 – 100k/70 phút (Phu ̣thuôc v ̣ ào năng lưc̣ ) +
thưởng (nếu có) => Thu nhập trên tháng từ 4 triệu – 6 triệu đồng/tháng
 Đánh giá lương theo định kỳ.
 Có đội ngũ hỗ trợ 24/7.
 Ứng viên được cung cấp sẵn giáo trình, tài liệu giảng dạy.
 Được LÀM VIỆC TẠI NHÀ, không cần đi lại, chủ động sắp xếp THỜI GIAN
LINH HOẠT.
 Cùng học sinh tạo ra các lớp học với trải nghiệm, đào tạo E-learning chuẩn thế
kỷ 21 "Đem thế giới vào lớp học và kết nối lớp học với cuộc sống".
 Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đội ngũ quản lý có kinh
nghiệm và trình độ cao trong lĩnh vực giáo dục.
 Alokiddy luôn tạo cơ hội để các bạn ham học hỏi và phát triển bản thân, đồng
thời đánh giá công bằng năng lực của ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DBAY EXCHANGE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DBAY EXCHANGE

Công ty TNHH DBAY EXCHANGE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

