Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp trực tuyến 1 kèm 1 cho học viên (sinh viên, người đi làm) qua một trong các nền tảng: Skype, Google Meet,...; Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giáo viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hóa chương trình học phù hợp với học viên; Thời lượng 1 lớp học: 60p/ buổi, 3 buổi/ tuần. Dạy tối thiểu 2 lớp/ tháng; Truyền cảm hứng, nuôi dưỡng sự yêu thích tiếng Anh cho học viên.
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 2005 trở lên; Chứng chỉ TOEIC ≥ 900/ IELTS ≥ 7.0/ các chứng chỉ tương đương (CEFR, APTIS, PTE, TOEFL,...) hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh/Sư phạm Anh/Biên phiên dịch/Tiếng Anh thương mại...loại Khá trở lên; Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo; Định hướng phát triển lâu dài trong lĩnh vực giáo dục.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = 100.000 VNĐ/h; Thu nhập lên đến 8.000.000 VNĐ/tháng; Chính sách khen thưởng dành cho những giáo viên xuất sắc hàng quý, thưởng khi giáo viên có học viên đăng ký khóa học tiếp theo tại Langmaster sau khi kết thúc khoá hiện tại; Lộ trình đánh giá rõ ràng, minh bạch, dựa trên số liệu, báo cáo chi tiết, có cơ hội được nâng lương, tăng size lớp, level học viên sau 3-6 tháng; Lộ trình thăng tiến: Cơ hội được thử sức nhiều vị trí cao hơn như tester, core team, trainer of trainer,... với mức rate lên đến 30.000.000 VNĐ/tháng; Học tập & Chia sẻ: Tham gia khóa đào tạo đầu vào với các TOT dày dặn kinh nghiệm, bao gồm các module về ngữ âm, dạy từ vựng, speaking chuẩn CELTA và kỹ năng quản trị lớp học. Langmaster luôn cập nhật các kiến thức, chương trình học mới nhất, phù hợp nhất, sẵn sàng cung cấp thông qua các buổi đào tạo định kỳ và chia sẻ kiến thức; Một môi trường năng động và có động lực phát triển cá nhân cao: Khuyến khích chia sẻ ý tưởng cởi mở và thúc đẩy các cuộc tranh luận lành mạnh để thúc đẩy năng lực cá nhân, đội nhóm, tổ chức; Cơ hội đón nhận thử thách thông qua những nhiệm vụ đa dạng, đòi hỏi sự sáng tạo và linh hoạt. Đây chính là động lực giúp bạn vượt qua giới hạn, tích lũy kinh nghiệm và thăng tiến trong sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

