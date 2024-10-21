Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ TRỰC TUYẾN TALKIN ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22 ngõ 232 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Giáo viên sẽ làm việc Online tại Hệ thống Anh ngữ trực tuyến Talkin English với các nhiệm vụ:

- Giảng dạy TRỰC TUYẾN Tiếng Anh Giao Tiếp hoặc Tiếng Anh theo yêu cầu cho các lớp 1:1 hoặc lớp nhóm 2-4 người

(Đối tượng học viên: Người lớn, trẻ em - thiếu niên, luyện thi)

- Chuẩn bị bài giảng và giảng dạy dựa theo nội dung/ lịch trình đã được kiểm định và chuẩn bị sẵn

- Điểm danh, nhận xét, chữa bài (nếu có) cho học viên sau từng buổi học

- Báo cáo tình hình học tập của lớp/ học viên cho Quản lý học thuật

- Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập

Yêu Cầu Công Việc

- Đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

- Năng lực ngoại ngữ tương đương B2-C1 trở lên (tương đương 6.5 IELTS trở lên)

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại ngữ - Sư phạm ngoại ngữ, đặc biệt các ứng viên có trình độ thạc sĩ trở lên

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy online

- Ưu tiên các ứng viên có thể dạy nhiều nội dung và đối tượng khác nhau: Giao tiếp, luyện thi, trẻ em, người lớn...

- Ưu tiên các ứng viên có định hướng làm việc lâu dài/ full-time tại Hệ thống Anh ngữ trực tuyến Talkin English

ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN VUI LÒNG ĐÍNH KÈM LINK INTRODUCTION VIDEO/TEACHING VIDEO (ĐÃ MỞ QUYỀN TRUY CẬP)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ TRỰC TUYẾN TALKIN ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 110k-180k/h

- Bonus 10-30% dựa vào feedback của học viên và số lượng học sinh của lớp.

- Được tham gia vào các workshop và chương trình đào tạo nội bộ

- Các cơ hội phát triển chuyên môn với chuyên gia VietTESOL và các chuyên gia TESOL Quốc tế

- Mở rộng mối quan hệ với các chuyên gia đào tạo, học viên là những người có vị trí cao (CEO, KOL ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ TRỰC TUYẾN TALKIN ENGLISH

