Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Giảng dạy các khóa học theo chương trình/ giáo án đã biên soạn sẵn. Phối hợp cùng Trợ giảng chữa bài tập và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập; Báo cáo và cập nhật kết quả lớp học theo qui định của trung tâm; Tham gia các chương trình đào tạo, hoạt động nội bộ. Đối tượng học viên : Người lớn Chương trình giảng dạy : Các lớp giao tiếp online

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh hoặc có các chứng chỉ GTTA QT: TOEIC/ IELTS/ TOEFL Yêu cầu Ielts 7.0 trở lên Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tối thiểu 1 năm. Có khả năng giao tiếp xử lý tình huống tốt Có lịch rảnh tối thiểu 4 buổi tối hàng tuần Nhiệt huyết, đam mê giáo dục, có tinh thần trách nhiệm cao

Quyền Lợi

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, nhiệt huyết, dạy học có tâm. Quy trình giảng dạy rõ ràng, có training đầy đủ. Có thể "maximize" thu nhập bằng việc nhận nhiều lớp vào đa dạng các khung giờ ban ngày và buổi tối Được khen thưởng và ghi nhận khi giảng dạy tốt và có nhiều lớp học thành công. Đảm bảo cam kết về số lượng lớp và mức lương trong mức thời gian quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

