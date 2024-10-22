Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION
- Hà Nội: Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Giảng dạy các khóa học theo chương trình/ giáo án đã biên soạn sẵn.
Phối hợp cùng Trợ giảng chữa bài tập và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập;
Báo cáo và cập nhật kết quả lớp học theo qui định của trung tâm;
Tham gia các chương trình đào tạo, hoạt động nội bộ.
Đối tượng học viên : Người lớn
Chương trình giảng dạy : Các lớp giao tiếp online
Giảng dạy các khóa học theo chương trình/ giáo án đã biên soạn sẵn.
Phối hợp cùng Trợ giảng chữa bài tập và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập;
Báo cáo và cập nhật kết quả lớp học theo qui định của trung tâm;
Tham gia các chương trình đào tạo, hoạt động nội bộ.
Đối tượng học viên : Người lớn
Chương trình giảng dạy : Các lớp giao tiếp online
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh hoặc có các chứng chỉ GTTA QT: TOEIC/ IELTS/ TOEFL
Yêu cầu Ielts 7.0 trở lên
Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tối thiểu 1 năm.
Có khả năng giao tiếp xử lý tình huống tốt
Có lịch rảnh tối thiểu 4 buổi tối hàng tuần
Nhiệt huyết, đam mê giáo dục, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, nhiệt huyết, dạy học có tâm.
Quy trình giảng dạy rõ ràng, có training đầy đủ.
Có thể "maximize" thu nhập bằng việc nhận nhiều lớp vào đa dạng các khung giờ ban ngày và buổi tối
Được khen thưởng và ghi nhận khi giảng dạy tốt và có nhiều lớp học thành công.
Đảm bảo cam kết về số lượng lớp và mức lương trong mức thời gian quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BLUE EDUCATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI