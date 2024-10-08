Tuyển Giáo dục/Đào tạo Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 8, ngõ 42 phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Đối tượng học sinh: từ cấp 1 đến cấp 3; Giáo trình được cung cấp sẵn: chương trình của Bộ giáo dục hoặc các đầu sách phổ biến hiện nay; Viết nhận xét, chấm bài học sinh sau mỗi buổi học; Chuẩn bị tài liệu giảng dạy, giáo án, slide bài giảng theo yêu cầu của lớp.

Cử nhân chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ Anh; Trình độ tối thiểu C1 hoặc tương đương.

Tiếng Anh và Tiếng Việt: phát âm chuẩn; Có phương pháp giảng dạy sáng tạo, vui vẻ, thân thiện;

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đứng lớp độc lập; Cam kết phụ trách lớp ít nhất 1 năm; Ưu tiên các thầy cô sinh sống/ làm việc gần lớp học.

CV; Bản scan bằng tốt nghiệp đại học & các bằng cấp, chứng chỉ liên quan (chứng chỉ Tiếng Anh, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm...); Video giới thiệu bản thân bằng Tiếng Anh (độ dài: dưới 1 phút).

Môi trường làm việc hòa đồng, tinh gọn và minh bạch; Có tăng lương khi: giáo viên nhận được phản hồi tốt từ học sinh, có học sinh thi đạt điểm cao/ giải cao và có xét thâm niên gắn bó với lớp. Có thưởng vào các dịp lễ, tết.

