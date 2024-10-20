Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương Đến 10 Triệu
- Giảng dạy các lớp N5, N4, N3, N2, Kaiwa online theo phân bổ (tùy theo năng lực giáo viên)
- Dạy theo PPT đã được trung tâm chuẩn bị sẵn
- Địa chỉ làm việc: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. (Dạy online 100%)
- Thời gian giảng dạy: 19:00 - 21:00 các ngày trong tuần hoặc giờ hành chính nếu ứng viên có nguyện vọng
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên.
- Nhiệt huyết, tận tâm, vui vẻ, thân thiện
- Có kinh nghiệm là một lợi thế, nhưng không bắt buộc (sẽ được training từ đầu)
- Có thái độ nghiêm túc với công việc và xác định gắn bó với công việc ít nhất 6 tháng
- Nhiệt huyết, tận tâm, vui vẻ, thân thiện
- Có kinh nghiệm là một lợi thế, nhưng không bắt buộc (sẽ được training từ đầu)
- Có thái độ nghiêm túc với công việc và xác định gắn bó với công việc ít nhất 6 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo nghiệp vụ miễn phí
- Được training kĩ càng trong môi trường chuyên nghiệp
- Thời gian dạy linh hoạt theo lịch đăng kí của giáo viên
- Giáo trình, giáo án có sẵn, chỉ việc dạy
- Môi trường năng động, cực kỳ dễ thương
- Giáo viên ở xa có thể dạy ở nhà 100%, chỉ cần đảm bảo ánh sáng, đường truyền, âm thanh rõ ràng.
- Mức lương: + 160.000 - 240.000/ 2hrs (lương cứng) + Được xét tăng lương nếu đảm bảo số lượng học viên lên kì.
- Có thể được xếp full các buổi trong tuần để dạy. Mức lương dạy part-time mỗi tháng lên đến 10tr
- Được training kĩ càng trong môi trường chuyên nghiệp
- Thời gian dạy linh hoạt theo lịch đăng kí của giáo viên
- Giáo trình, giáo án có sẵn, chỉ việc dạy
- Môi trường năng động, cực kỳ dễ thương
- Giáo viên ở xa có thể dạy ở nhà 100%, chỉ cần đảm bảo ánh sáng, đường truyền, âm thanh rõ ràng.
- Mức lương: + 160.000 - 240.000/ 2hrs (lương cứng) + Được xét tăng lương nếu đảm bảo số lượng học viên lên kì.
- Có thể được xếp full các buổi trong tuần để dạy. Mức lương dạy part-time mỗi tháng lên đến 10tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PORO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI