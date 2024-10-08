Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4

- Ct1

- tòa Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập trình Golang và tham gia các giai đoạn phát triển phần mềm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế; Phát triển hệ thống mới hoặc chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống sẵn có Nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng cho các dự án của công ty Các thông tin cụ thể về công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Lập trình Golang và tham gia các giai đoạn phát triển phần mềm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế;
Phát triển hệ thống mới hoặc chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống sẵn có
Nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng cho các dự án của công ty
Các thông tin cụ thể về công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với golang Có tư duy sáng tạo khi nghiên cứu giải pháp để giải quyết vấn đề. Có tư duy logic, thuật toán tốt. Sở hữu tinh thần làm việc của startup: chủ động, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm trong công việc. Hiểu và dùng được các công cụ CI/CD đã được dựng sẵn.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với golang
golang
Có tư duy sáng tạo khi nghiên cứu giải pháp để giải quyết vấn đề.
Có tư duy logic, thuật toán tốt.
Sở hữu tinh thần làm việc của startup: chủ động, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.
Hiểu và dùng được các công cụ CI/CD đã được dựng sẵn.
Yêu cầu không bắt buộc
Ưu tiên bạn đã có kinh nghiệm dùng go-ethereum. Có kiến thức về evm là điểm cộng. Ưu tiên các bạn đọc hiểu được code solidity. Có kinh nghiệm làm việc với các hệ cơ sở dữ liệu Postgres, MongoDB, TimescaleDB
Ưu tiên bạn đã có kinh nghiệm dùng go-ethereum.
Có kiến thức về evm là điểm cộng.
Ưu tiên các bạn đọc hiểu được code solidity.
Có kinh nghiệm làm việc với các hệ cơ sở dữ liệu Postgres, MongoDB, TimescaleDB
Yêu cầu khác:
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh/tiếng Nhật là lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh/tiếng Nhật là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc; Làm freelancer từ thứ 2 - thứ 6 (08h30 - 17h30) Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn qua Portal đào tạo nội bộ hoặc các khóa học trực tiếp với các giảng viên uy tín. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
Làm freelancer từ thứ 2 - thứ 6 (08h30 - 17h30)
Tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn qua Portal đào tạo nội bộ hoặc các khóa học trực tiếp với các giảng viên uy tín.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, Tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

