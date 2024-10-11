Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 07 Lê Ngô Cát, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thiết kế Key Visual, các ấn phẩm truyền thông theo kế hoạch truyền thông, marketing và chiến dịch quảng bá sản phẩm. Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (POSM in ấn, billboard, quà tặng, sự kiện, bảng hiệu, trang trí nhà hàng, banner digital, post Facebook...) Đảm bảo tất cả thiết kế theo đúng tinh thần thương hiệu và brand guideline. Kiểm tra các bản mẫu in ấn, đảm bảo các ấn phẩm sản xuất theo đúng nội dung, màu sắc của thiết kế. Quay, chụp sản phẩm, edit video theo kế hoạch truyền thông marketing. Tham gia brainstorming, đưa ra ý tưởng thiết kế sáng tạo Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Thiết kế Key Visual, các ấn phẩm truyền thông theo kế hoạch truyền thông, marketing và chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông (POSM in ấn, billboard, quà tặng, sự kiện, bảng hiệu, trang trí nhà hàng, banner digital, post Facebook...)

Đảm bảo tất cả thiết kế theo đúng tinh thần thương hiệu và brand guideline.

Kiểm tra các bản mẫu in ấn, đảm bảo các ấn phẩm sản xuất theo đúng nội dung, màu sắc của thiết kế.

Quay, chụp sản phẩm, edit video theo kế hoạch truyền thông marketing.

Tham gia brainstorming, đưa ra ý tưởng thiết kế sáng tạo

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Premiere, After effect. Am hiểu brand guideline, các nguyên lý thiết kế, layout, màu sắc, typography, tư duy sáng tạo. Khả năng quay, chụp hình, dựng video cơ bản. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc làm việc tại vị trí tương tự tại các Social Agency hoặc Digital Advertising Company. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao Có khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới nhanh chóng

Thông thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Premiere, After effect.

Am hiểu brand guideline, các nguyên lý thiết kế, layout, màu sắc, typography, tư duy sáng tạo.

Khả năng quay, chụp hình, dựng video cơ bản.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc làm việc tại vị trí tương tự tại các Social Agency hoặc Digital Advertising Company.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới nhanh chóng

Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin