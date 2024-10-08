Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Golden Palace 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, POSM. Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm/ công cụ Marketing cùng với các bộ phận khác Lên layout minh họa cho các concept thiết kế kèm theo bản hướng dẫn chi tiết font, size, type & các tiêu chí mỹ thuật liên quan khác Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của Công ty/Dự án Công tác khác: Chịu trách nhiệm chỉnh sửa hình ảnh tư liệu phục vụ công tác Marketing và truyền thông (hình ảnh cập nhật Website, hình ảnh cập nhật facebook...) và lưu trữ giữ liệu. Đảm nhiệm công tác chụp hình nội bộ, các sự kiện/hoạt động của Công ty; làm việc với đối tác về yêu cầu của Công ty, kiểm tra chất lượng hình ảnh/phim sau khi thực hiện của đối tác, đánh giá/đảm bảo chất lượng cho Công ty. Thực hiện các công việc marketing khác do trưởng bộ phận yêu cầu.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tốt nghiệp Đại học: Chuyên ngành Mĩ thuật công nghiệp, Kiến trúc, chuyên ngành thiết kế đồ họa Ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Graphic Design Sử dụng tốt các công cụ thiết kế Adobe,AI,modelling, texture,... Tư duy hình ảnh, cảm quan màu sắc tốt; Phù hợp với luxury brand; Sáng tạo, nhiệt huyết và có khả năng làm việc độc lập. Khả năng thích ứng nhanh với công việc và môi trường làm việc mới. Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình với công việc. Khả năng chịu áp lực công việc, xử lý công việc nhạy bén và hiệu quả. Tư duy logic.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13 triệu – 15tr/tháng

- Du lịch, Teambuilding hàng năm.

- Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, 2/9, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

- Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

