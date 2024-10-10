Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ AT
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ AT

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 08, ngách 68, ngõ 279 Đội Cấn., Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Làm việc với bộ phận Content để thiết kế hình ảnh cho các nội dung trên các kênh truyền thông, marketing của tổ chức (Facebook, Youtube, Website, Tiktok, Landing page,...).
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: Catalogue, tờ rơi, tờ gấp, poster, tem, nhãn; sản phẩm cho sự kiện, dự án của công ty.
- Tham vấn cho quản lý về xu hướng hình ảnh thịnh hành.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có máy tính cá nhân (laptop), ưu tiên các bạn có phương tiện cá nhân (hoặc chủ động trong việc đi lại). - Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế như: Adobe Photoshop, Illustrator,..... - Tính thẩm mỹ, khả năng sáng tạo. - Cẩn thận và có trách nhiệm với công việc. - Có khả năng làm việc nhóm tốt.
Về thời gian làm việc
- Tối thiểu 04 buổi làm việc tại văn phòng.
- Thời gian còn lại trong tuần làm Online.
- Tổng số giờ làm trong tháng tương đương 100 giờ (tính cả Online/Offline).

Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ AT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 3.500.000 - 4.000.000 VNĐ (Tùy theo năng lực).
- Thử việc 01 tháng nhận 85% lương chính thức.
- Du lịch hè và các hoạt động ngoại khóa của tổ chức.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ AT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 08, 68/279 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

