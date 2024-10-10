Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 08, ngách 68, ngõ 279 Đội Cấn., Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Làm việc với bộ phận Content để thiết kế hình ảnh cho các nội dung trên các kênh truyền thông, marketing của tổ chức (Facebook, Youtube, Website, Tiktok, Landing page,...).

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: Catalogue, tờ rơi, tờ gấp, poster, tem, nhãn; sản phẩm cho sự kiện, dự án của công ty.

- Tham vấn cho quản lý về xu hướng hình ảnh thịnh hành.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có máy tính cá nhân (laptop), ưu tiên các bạn có phương tiện cá nhân (hoặc chủ động trong việc đi lại). - Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế như: Adobe Photoshop, Illustrator,..... - Tính thẩm mỹ, khả năng sáng tạo. - Cẩn thận và có trách nhiệm với công việc. - Có khả năng làm việc nhóm tốt.

Về thời gian làm việc

- Tối thiểu 04 buổi làm việc tại văn phòng.

- Thời gian còn lại trong tuần làm Online.

- Tổng số giờ làm trong tháng tương đương 100 giờ (tính cả Online/Offline).

Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ AT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 3.500.000 - 4.000.000 VNĐ (Tùy theo năng lực).

- Thử việc 01 tháng nhận 85% lương chính thức.

- Du lịch hè và các hoạt động ngoại khóa của tổ chức.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Công nghệ AT

