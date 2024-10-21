Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPSTUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

● Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế

● Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh Digital Marketing (website, facebook, youtube, tiktok,...)

● Thiết kế các ấn phẩm in (tờ rơi, brochure, poster, bandroll, v.v..) Thiết kế các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, giấy mời, standee, bảng biển, v.v...)

● Thiết kế các sản phẩm phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo online, offline như: banner, ảnh động, voucher, cover photo,....

● Chỉnh sửa hình ảnh cho các sự kiện, sự kiện nội bộ công ty

● Sửa đổi các mẫu thiết kế sao cho phù hợp với như cầu, ngân sách và tiến độ công ty

● Phối hợp với các nhân viên phòng sales marketing thực hiện các công tác truyền thông, chiến lược kinh doanh của phòng.

● Đánh giá hiệu quả thiết kế: chủ động tìm kiếm các thông tin cần thiết kế đánh giá và cải thiện từ hoạt động nghiên cứu khách hàng, phân tích dữ liệu hoạt động, đánh giá nội bộ....

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực giáo dục

● Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator, Indesign và các công cụ hỗ trợ khác.

● Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc;

● Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPSTUDY Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương CB : 4.000.000 - 5.000.000 + PC(300K)

● Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội để phát triển

● Được cung cấp trang thiết bị cho công việc

● Thưởng: theo hiệu quả công việc, dự án hoặc chuỗi dự án

● Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPSTUDY

