Tuyển Thiết kế đồ hoạ Tập Đoàn Novaon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tập Đoàn Novaon
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Tập Đoàn Novaon

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Tập Đoàn Novaon

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 94 Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế đa nền tảng: Tạo ra những thiết kế ấn tượng cho các chiến dịch truyền thông, từ banner, poster, social content đến các dự án branding chuyên sâu.
Dựng video sáng tạo: Từ những thước phim PR/ Quảng cáo cho đến các video viral triệu view trên Facebook, TikTok, YouTube. Bạn sẽ là người biến hóa mọi ý tưởng thành những video """"gây nghiện"""".
Phối hợp với team: Làm việc cùng đội ngũ Marketing, Copywriter, và cả những """"bộ não"""" sáng tạo khác để cùng chinh phục những dự án lớn nhỏ.
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thiết kế đồ họa, từng làm việc tại Agency là lợi thế
Thành thạo tối thiểu 2 phần mềm Illustrator & Photoshop
Khả năng tư duy sáng tạo, phát triển ý tưởng và biến chúng thành sản phẩm thực tế.
HIểu cách thức truyền tải và tối ưu thông điệp bằng hình ảnh trên kênh digital
Có khả năng thực hiện và chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản hoặc không ngại học hỏi
Tinh thần làm việc nhóm: Kết nối và hỗ trợ team trong các chiến dịch. Và chịu được áp lực công việc;
Tôn trọng deadline.

Tại Tập Đoàn Novaon Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập:Thỏa thuận theo năng lực (thưởng hiệu quả + thưởng KPI tháng/quý/năm, lương tháng thứ 13)
Review 3-6 tháng/ lần, xét duyệt dựa theo Performance, cơ chế thưởng rõ ràng.
Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, uy tín, nằm trong top tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top 10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam từ 2018 – 2021.
Được đóng đầy đủ: BHXH, BHTN, BHYT, Công đoàn, ... theo quy định của nhà nước;
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết;
Gói bảo hiểm sức khỏe Novaon Care cho nhân sự cấp cao;
Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường;
Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Novaon

Tập Đoàn Novaon

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa CIC, Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính

