Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế ấn phẩm quảng cáo như poster, tờ rơi, tờ gập, sticker.

- Thiết kế hình ảnh truyền thông trực tuyến như banner, pop-up để quảng cáo trên các kênh mạng xã hội.

- Thiết kế tài liệu bán hàng, thương hiệu như hồ sơ năng lực, danh mục sản phẩm.

- Hỗ trợ phát triển ý tưởng cho chiến dịch chiến dịch truyền thông qua việc xây dựng key visual hoàn chỉnh, từ đó triển khai trên toàn bộ truyền thông của hệ thống.

- Hỗ trợ về tư liệu hình ảnh, video sản phẩm trang sức.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc và Trưởng Bộ phận.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa trong bộ Adobe Creative Suite.

- Đam mê thiết kế, có tinh thần cầu thị, năng động, thái độ làm việc tích cực.

- Nắm vững kiến thức mỹ thuật, các nguyên tắc, tiêu chuẩn về thiết kế ứng dụng.

Bằng cấp: Trung cấp, Cao đẳng.

Chuyên ngành: Truyền thông đa phương tiện/Đồ họa/Mỹ thuật công nghiệp.

Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của nhân viên + phụ cấp gửi xe + phụ cấp ăn trưa

- Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh + Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt, hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc và thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 2/9,...

- Hưởng đầy đủ các phúc lợi bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN..), quyền lợi mua hàng ưu đãi, teambuilding, training,..

- Trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị hỗ trợ trong công việc.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, cởi mở và sáng tạo; có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển về kỹ năng và kinh nghiệm.

