Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam
- Hà Nội: Số 7, ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Đảm nhận việc thiết kế đồ họa các ấn phẩm theo yêu cầu của khách hàng như: bao bì, tem nhãn, logo, hệ thống nhận diện thương hiệu...
Support team account làm việc với client & supplier..
Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Leader
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Illustrator,photoshop, indesign...
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy độc lập, có khả năng phân tích.
Khả năng ngôn ngữ và hình ảnh tốt, có tư duy, óc sáng tạo, thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế mới.
Hiểu biết về nguyên lý cơ bản trong thiết kế: grid, typoraphy, màu sắc, artstyle...Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chủ động trong công việc.
Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc, làm việc nhóm tốt
Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ Hai đến thứ Bảy
Địa điểm làm việc: số 7/37 Tây Kết, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 10-13M + ̀% hoa hồng dự án
Được sắp xếp thời gian đào tạo nghiệp vụ và tham gia các khoá học về chuyên môn để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, tự do sáng tạo và phát huy khả năng
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Có cơ hội thăng tiến cao
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: BHXH, phép năm, lương tháng 13....
Tham gia các hoạt động của công ty : Du lịch, sinh nhật, team building...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
