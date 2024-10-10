Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Sáng tạo thiết kế hình ảnh cho các kênh Media, mọi hoạt động truyền thông của công ty.
Thực hiện ấn phẩm quảng cáo theo yêu cầu của cấp trên & BGĐ.
Biết edit video, quay dựng cơ bản
Hỗ trợ các hoạt động của phòng Marketing.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên chuyên ngành thiết kế mỹ thuật hoặc thiết kế đồ họa, .... hoặc các chuyên nghành khác có liên quan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, quay chụp và edai video. Am hiểu về nghiệp vụ. Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên chuyên ngành thiết kế mỹ thuật hoặc thiết kế đồ họa, .... hoặc các chuyên nghành khác có liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, quay chụp và edai video.
Am hiểu về nghiệp vụ.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì
Ngày nghỉ: Lễ, Tết, phép năm, hiếu, hỷ, ... theo luật Lao động; Được đánh giá điều chỉnh tăng lương hàng năm; Thưởng tháng 13 theo KPI; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo luật lao động;
Ngày nghỉ: Lễ, Tết, phép năm, hiếu, hỷ, ... theo luật Lao động;
Được đánh giá điều chỉnh tăng lương hàng năm;
Thưởng tháng 13 theo KPI;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo luật lao động;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
