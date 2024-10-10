Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Sáng tạo thiết kế hình ảnh cho các kênh Media, mọi hoạt động truyền thông của công ty. Thực hiện ấn phẩm quảng cáo theo yêu cầu của cấp trên & BGĐ. Biết edit video, quay dựng cơ bản Hỗ trợ các hoạt động của phòng Marketing.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên chuyên ngành thiết kế mỹ thuật hoặc thiết kế đồ họa, .... hoặc các chuyên nghành khác có liên quan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế, quay chụp và edai video. Am hiểu về nghiệp vụ. Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: Lễ, Tết, phép năm, hiếu, hỷ, ... theo luật Lao động; Được đánh giá điều chỉnh tăng lương hàng năm; Thưởng tháng 13 theo KPI; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo luật lao động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.