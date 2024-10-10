Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà UpOffice, số 9 ngõ 75 Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển về mặt mỹ thuật các sản phẩm thiết kế của Cty
Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế Digital Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Folder, bao thư, Namecard, hình ảnh layout 2D và 3D,... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như Website, Facebook, Youtube,...
Làm việc với bộ phận sản xuất media để lên plan cho các dự án, các sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất video animation.
Triển khai Order theo Deadline và nội dung của Biref Order.
Kiểm tra các yếu tố Brand Guideline và Key Message cho ấn phẩm.
Đảm bảo các dự án được hoàn thành với chất lượng cao và đúng tiến độ
Ưu tiên và quản lý nhiều dự án theo đặc điểm thiết kế và phù hợp với chiến lược kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu trên 1 năm vị trí tương đương. Sử dụng thành thạo các phần mềm design như AI, photoshop, indesign,...
Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp từ các ngành thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, Truyền thông đa phương tiện,....
Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc.
Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng và giao tiếp tốt.
Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi.
Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10.000.000 - 15.000.000 VND
Môi trường làm việc: Bạn sẽ làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết, với nhiều cơ hội để sáng tạo, học hỏi và thăng tiến.
Nghỉ phép: 12 ngày nghỉ phép hàng năm.
Phúc lợi: Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, và các sự kiện thăm hỏi khác.
Hoạt động đoàn thể: Tổ chức liên hoan, du lịch và teambuilding hàng năm.
Cơ sở vật chất: Cơ sở hạ tầng đầy đủ và trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, nhà số 9, ngõ 75 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

