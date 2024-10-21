Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà BMM, KM2, Đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Lên ý tưởng và mockup thiết kế trên sản phẩm Coolmate

- Lên ý tưởng và thiết kế sản phẩm truyền thông để quảng bá hình ảnh Coolmate trên kênh online, đảm bảo đúng brand visual guideline & tinh thần thương hiệu Coolmate.

- Lên ý tưởng & Thiết kế nhận diện cho các dòng sản phẩm mới và hiện tại của Coolmate: logo, hangtag, packaging,..

- Quản lý thời gian và các đầu việc để đảm bảo kết quả công việc đúng tiến độ.

Kinh nghiệm:

Có từ 3 năm kinh nghiệm về thiết kế.

Học vấn

Không yêu cầu.

Kỹ năng chuyên môn

Thành thạo Photoshop, Illustrator Có tư duy thẩm mỹ tốt và khả năng sáng tạo. Từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực POD (Print on Demand) và E-commerce là một lợi thế.

Kỹ năng mềm.

Có khả năng quản lý thời gian, làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo

Sắp xếp, tổ chức công việc khoa học

Phẩm chất, tính cách

Chủ động, đúng giờ giấc, chịu được áp lực và deadline. Sẵn sàng học hỏi và thử nghiệm cái mới

Chủ động, đúng giờ giấc, chịu được áp lực và deadline.

Sẵn sàng học hỏi và thử nghiệm cái mới

Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng:

Thu nhập: 11 - 13.000.000 VNĐ Phụ cấp và các Khoản thưởng theo Chính sách Công ty Nghỉ phép năm từ 12 - 15 ngày/năm, tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ. Đảm bảo các chế độ khác theo quy định pháp luật. Nhiều ưu đãi mua sản phẩm Coolmate hấp dẫn.

Sự phát triển nghề nghiệp:

Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân. Các buổi chia sẻ kiến thức ngoại tuyến và trực tuyến rất đa dạng được cung cấp bởi thành viên trong/ngoài Công ty. Cơ hội thăng tiến rõ ràng cho tất cả các vị trí, nâng cao level lên Senior - Art Director hoặc các vị trí khác như 2D/3D Artist. Được đào tạo hoặc được tài trợ các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn/quản lý.

Môi trường làm việc:

Văn phòng Coolmate linh hoạt hướng đến không gian mở được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm: Khu vực ăn trưa, kệ đồ ăn vặt, khu vực thư giãn, giải trí (chơi game, xem phim, đọc sách...). Thúc đẩy văn hóa đọc sách bằng việc tài trợ sách và tổ chức các chương trình liên quan đến sách. Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo tuần/tháng/quý dù bạn làm việc tại nhà hay trực tiếp tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA

