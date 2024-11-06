Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 448 - 450 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Thực hiện thiết kế các sản phẩm truyền thông, tiếp thị phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty: hình ảnh sản phẩm/ dịch vụ, trang web, facebook fanpage; landing page, standee, backdrop, thư mời, voucher, ... theo ý tưởng được phê duyệt, đảm bảo đặc điểm nhận diện thương hiệu, mang tính thẩm mỹ cao đúng định vị thương hiệu cao cấp, sang trọng.

Thực hiện công việc thiết kế backdrop sân khấu, photo corner cho các chương trình, sự kiện, kế hoạch của truyền thông.

Phối hợp với bộ phận liên quan để lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, fanpage, youtube,...

Thực hiện công việc chỉnh sửa ảnh.

Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế.

Triển khai hình ảnh trên các kênh online, đẩy mạnh thương hiệu Thời trang Công ty.

Triển khai photoshooting và sản xuất thiết kế chi tiết theo yêu cầu.

Luôn sáng tạo về thiết kế, concept mới theo mùa, theo năm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Trình độ: Chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật hoặc lĩnh vực có liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa, sáng tạo.

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm và công nghệ thiết kế hiện đại. Có mắt thẩm mỹ và tinh tế. Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt

Yêu cầu khác: Khả năng làm việc có phương pháp và đáp ứng deadline dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp ăn + Tiền gửi xe+ KPI + Thưởng nếu có

Lương tháng 13, nghỉ phép năm.

BHXH, BHYT đầy đủ.

Teambuilding, outing, du lịch hàng năm.

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.

Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao

