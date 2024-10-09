Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Equarus Decor làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36, Louis 2, KĐT Louis City, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

2.1. Thiết kế sáng tạo sản phẩm quà lưu niệm, trang trí nhà cửa thị trường US UK

Chịu trách nhiệm thiết kế & sáng tạo những thiết kế chất lượng cao cho mọi dự án sản phẩm vật lý và phát triển thương hiệu của brand Thiết kế đồ họa hình ảnh sử dụng cho mạng xã hội, tài liệu quảng cáo và các kênh marketing khác

Chịu trách nhiệm thiết kế & sáng tạo những thiết kế chất lượng cao cho mọi dự án sản phẩm vật lý và phát triển thương hiệu của brand

Thiết kế đồ họa hình ảnh sử dụng cho mạng xã hội, tài liệu quảng cáo và các kênh marketing khác

2.2. Chụp ảnh, thực hiện các video clips ngắn để quảng cáo sản phẩm

2.3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3.1. Yêu cầu chung:

Portfolio thể hiện một loạt các kỹ năng và phong cách thiết kế Tư duy logic & thẩm mỹ cao về hình ảnh, hiểu biết xuất sắc về nguyên tắc và lý thuyết thiết kế, nhạy bén với xu hướng mới của thị trường US UK Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhanh nhạy, đòi hỏi thời gian hoàn thành công việc nhanh

Portfolio thể hiện một loạt các kỹ năng và phong cách thiết kế

Tư duy logic & thẩm mỹ cao về hình ảnh, hiểu biết xuất sắc về nguyên tắc và lý thuyết thiết kế, nhạy bén với xu hướng mới của thị trường US UK

Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhanh nhạy, đòi hỏi thời gian hoàn thành công việc nhanh

3.2. Yêu cầu kinh nghiệm và học vấn:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa hoặc ngành liên quan Tốt nghiệp từ một học viện, trường đại học có liên quan đến thiết kế đồ họa, mỹ thuật truyền thông Thành thạo phần mềm thiết kế Illustrator, Photoshop, Capcut, Canva,...

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa hoặc ngành liên quan

Tốt nghiệp từ một học viện, trường đại học có liên quan đến thiết kế đồ họa, mỹ thuật truyền thông

Thành thạo phần mềm thiết kế Illustrator, Photoshop, Capcut, Canva,...

Tại Công ty TNHH Equarus Decor Thì Được Hưởng Những Gì

4.1. Chế độ lương: Equarus trích lợi nhuận công ty để hình thành quỹ thưởng tháng, năm

Lương cơ bản: 11-12tr Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản, Thưởng hàng tháng, Thưởng phát kiến đóng góp

Lương cơ bản: 11-12tr

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản, Thưởng hàng tháng, Thưởng phát kiến đóng góp

4.2. Phúc lợi

Bảo hiểm sức khoẻ Được trang bị máy tính, cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi. Được kèm cặp học và làm từ những người lãnh đạo trẻ, cởi mở và luôn coi nhân sự là cốt lõi của công ty Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức bản thân, cải thiện chất lượng công việc Du lịch/Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức

Bảo hiểm sức khoẻ

Được trang bị máy tính, cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.

Được kèm cặp học và làm từ những người lãnh đạo trẻ, cởi mở và luôn coi nhân sự là cốt lõi của công ty

Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức bản thân, cải thiện chất lượng công việc

Du lịch/Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Equarus Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin