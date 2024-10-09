Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH Equarus Decor làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Equarus Decor
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty TNHH Equarus Decor

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH Equarus Decor

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 36, Louis 2, KĐT Louis City, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

2.1. Thiết kế sáng tạo sản phẩm quà lưu niệm, trang trí nhà cửa thị trường US UK
Chịu trách nhiệm thiết kế & sáng tạo những thiết kế chất lượng cao cho mọi dự án sản phẩm vật lý và phát triển thương hiệu của brand Thiết kế đồ họa hình ảnh sử dụng cho mạng xã hội, tài liệu quảng cáo và các kênh marketing khác
Chịu trách nhiệm thiết kế & sáng tạo những thiết kế chất lượng cao cho mọi dự án sản phẩm vật lý và phát triển thương hiệu của brand
Thiết kế đồ họa hình ảnh sử dụng cho mạng xã hội, tài liệu quảng cáo và các kênh marketing khác
2.2. Chụp ảnh, thực hiện các video clips ngắn để quảng cáo sản phẩm
2.3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3.1. Yêu cầu chung:
Portfolio thể hiện một loạt các kỹ năng và phong cách thiết kế Tư duy logic & thẩm mỹ cao về hình ảnh, hiểu biết xuất sắc về nguyên tắc và lý thuyết thiết kế, nhạy bén với xu hướng mới của thị trường US UK Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhanh nhạy, đòi hỏi thời gian hoàn thành công việc nhanh
Portfolio thể hiện một loạt các kỹ năng và phong cách thiết kế
Tư duy logic & thẩm mỹ cao về hình ảnh, hiểu biết xuất sắc về nguyên tắc và lý thuyết thiết kế, nhạy bén với xu hướng mới của thị trường US UK
Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhanh nhạy, đòi hỏi thời gian hoàn thành công việc nhanh
3.2. Yêu cầu kinh nghiệm và học vấn:
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa hoặc ngành liên quan Tốt nghiệp từ một học viện, trường đại học có liên quan đến thiết kế đồ họa, mỹ thuật truyền thông Thành thạo phần mềm thiết kế Illustrator, Photoshop, Capcut, Canva,...
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa hoặc ngành liên quan
Tốt nghiệp từ một học viện, trường đại học có liên quan đến thiết kế đồ họa, mỹ thuật truyền thông
Thành thạo phần mềm thiết kế Illustrator, Photoshop, Capcut, Canva,...

Tại Công ty TNHH Equarus Decor Thì Được Hưởng Những Gì

4.1. Chế độ lương: Equarus trích lợi nhuận công ty để hình thành quỹ thưởng tháng, năm
Lương cơ bản: 11-12tr Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản, Thưởng hàng tháng, Thưởng phát kiến đóng góp
Lương cơ bản: 11-12tr
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản, Thưởng hàng tháng, Thưởng phát kiến đóng góp
4.2. Phúc lợi
Bảo hiểm sức khoẻ Được trang bị máy tính, cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi. Được kèm cặp học và làm từ những người lãnh đạo trẻ, cởi mở và luôn coi nhân sự là cốt lõi của công ty Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức bản thân, cải thiện chất lượng công việc Du lịch/Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức
Bảo hiểm sức khoẻ
Được trang bị máy tính, cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi.
Được kèm cặp học và làm từ những người lãnh đạo trẻ, cởi mở và luôn coi nhân sự là cốt lõi của công ty
Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức bản thân, cải thiện chất lượng công việc
Du lịch/Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Equarus Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Equarus Decor

Công ty TNHH Equarus Decor

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Louis City Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

