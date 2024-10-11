Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Thiết kế đồ hoạ

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 448

- 450 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Thực hiện thiết kế các sản phẩm truyền thông, tiếp thị phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty: hình ảnh sản phẩm/ dịch vụ, trang web, facebook fanpage; landing page, standee, backdrop, thư mời, voucher, ... theo ý tưởng được phê duyệt, đảm bảo đặc điểm nhận diện thương hiệu, mang tính thẩm mỹ cao đúng định vị thương hiệu cao cấp, sang trọng. Thực hiện công việc thiết kế backdrop sân khấu, photo corner cho các chương trình, sự kiện, kế hoạch của truyền thông. Phối hợp với bộ phận liên quan để lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, fanpage, youtube,... Thực hiện công việc chỉnh sửa ảnh. Quản lý, lưu trữ các file tài liệu thiết kế. Triển khai hình ảnh trên các kênh online, đẩy mạnh thương hiệu Thời trang Công ty. Triển khai photoshooting và sản xuất thiết kế chi tiết theo yêu cầu. Luôn sáng tạo về thiết kế, concept mới theo mùa, theo năm. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Trình độ: Chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật hoặc lĩnh vực có liên quan. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa, sáng tạo. Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm và công nghệ thiết kế hiện đại. Có mắt thẩm mỹ và tinh tế. Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt Yêu cầu khác: Khả năng làm việc có phương pháp và đáp ứng deadline dự án.
Trình độ: Chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật hoặc lĩnh vực có liên quan.
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa, sáng tạo.
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm và công nghệ thiết kế hiện đại. Có mắt thẩm mỹ và tinh tế. Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt
Yêu cầu khác: Khả năng làm việc có phương pháp và đáp ứng deadline dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp ăn + Tiền gửi xe+ KPI + Thưởng nếu có Lương tháng 13, nghỉ phép năm. BHXH, BHYT đầy đủ. Teambuilding, outing, du lịch hàng năm. Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập... Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình. Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao
Lương CB + Phụ cấp ăn + Tiền gửi xe+ KPI + Thưởng nếu có
Lương tháng 13, nghỉ phép năm.
BHXH, BHYT đầy đủ.
Teambuilding, outing, du lịch hàng năm.
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.
Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 448-450 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

