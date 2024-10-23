Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỜI TRANG POTEDOMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88 Lô TT2 Khu X5 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Thiết kế Key Visual cho các Chiến dịch marketing của công ty Thiết kế các ấn phẩm truyền thông thương hiệu: Logo, POSM, Brand Guideline, Corporate Identity Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo truyền thông: Brochure, Catalog... Thiết kế các ấn phẩm Online/Digital: Landing Page, Website, Banner Ads, Thumbnail... Thiết kế bao bì, bao gói sản phẩm của Công ty Chụp ảnh và chỉnh sửa hậu kỳ Làm việc với các đơn vị in ấn và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm sau khi in Đảm bảo tất cả các thiết kế đều phản ánh đúng phong cách và thông điệp của thương hiệu. Cập nhật xu hướng thiết kế mới nhất và áp dụng vào công việc. Biết edit dựng video cơ bản bằng Capcut; Premiere Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo Tập đoàn

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp Cao đẳng, Đại học trở lên trong chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. Sử dụng thành thạo Photoshop và Illustrator. Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị chụp ảnh. Tỉ mỉ, chu đáo, nhiệt tình, chủ động trong công việc. Có tinh thần kỷ luật, tính trách nhiệm cao với bản thân và công việc. Tư duy cởi mở, táo bạo, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỜI TRANG POTEDOMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 13-18 triệu dựa theo năng lực và thoả thuận. Phụ cấp ăn trưa theo quy định của công ty. Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty. Thưởng KPIs, lương tháng 13. Team building, party của Công ty. Xét tăng lương định kỳ và hằng năm. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, giàu cảm hứng. Lộ trình thăng tiến, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỜI TRANG POTEDOMA

