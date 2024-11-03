Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 141 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Sáng tạo hình ảnh thương hiệu: Thiết kế lookbook, catalog, magazine và các ấn phẩm , giúp truyền tải thông điệp thương hiệu và thu hút khách hàng. Sản xuất hình ảnh bộ sưu tập: Tham gia vào quá trình sản xuất hình ảnh cho các bộ sưu tập của công ty, tạo ra những bộ hình chất lượng cao để phục vụ chiến dịch marketing và truyền thông. Phát triển bộ nhận diện thương hiệu: Đảm bảo tính đồng bộ và sáng tạo cho bộ nhận diện thương hiệu của Tracy qua từng sản phẩm và chiến dịch truyền thông. Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban: Làm việc cùng các đội ngũ Marketing và R&D để xây dựng các ấn phẩm quảng bá hấp dẫn, phù hợp với định hướng phát triển của thương hiệu. Tinh chỉnh thiết kế: Chỉnh sửa và tối ưu hóa thiết kế, hình ảnh theo yêu cầu từ quản lý và ban giám đốc, giúp các dự án đạt kết quả tốt nhất.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong lĩnh vực thời trang hoặc các ngành liên quan. Thành thạo Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Sáng tạo, có tư duy thẩm mỹ cao và luôn cập nhật những xu hướng thiết kế mới nhất. Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15.000.000 - 18.000.000 (thỏa thuận theo năng lực) Làm việc trong môi trường thời trang cao cấp, tiếp xúc với các bộ sưu tập mới nhất và tham gia các sự kiện thời trang quốc tế. Cơ hội phát triển kỹ năng, học hỏi và cập nhật xu hướng thời trang toàn cầu. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Công ty: BHXH, du lịch, thưởng Lễ Tết. Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, năng động. Thường xuyên ghi nhận giá trị hiệu quả làm việc, nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG TRACY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 141 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

