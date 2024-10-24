Tuyển Graphic Designer thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12, Alley 40, Nguy Nhu Kon Tum Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Thiết kế Logo, Brand Identity.

- Thiết kế hình ảnh cho Website, Landing page, mạng Social, Trang tin, Blog... - Phối hợp với Team marketing để thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch Online, Offline Marketing và các hoạt động truyền thông nội bộ của công ty. (Banner, Flyer, Brochure, Catalogue, Poster...).

- Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch Marketing.

- Đảm bảo chất lượng thẩm mỹ, tuân thủ quy chuẩn nhận diện thương hiệu của các tài liệu Marketing truyền thông của công ty.

- Làm việc cùng các đơn vị liên quan trong việc in ấn, sản xuất các ấn phẩm, tư liệu truyền thông.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Có khả năng vẽ tay, vẽ máy là một lợi thế.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Illustrator, Photoshop, InDesign, Premier,...

- Có ý tưởng sáng tạo, khả năng thẩm mỹ tốt, am hiểu về bố cục, màu sắc, font chữ trong thiết kế, nắm bắt được xu hướng thiết kế hiện đại.

- Phối hợp làm việc nhóm tốt, chỉn chu - tỉ mỉ trong từng sản phẩm, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

- Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, trung thực và có tinh thần học hỏi.

Tại CHT LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 6-8tr Thử việc tối đa 2 tháng 100% lương 15 ngày nghỉ phép hàng năm Tham gia các chuyến du lịch, team building tối thiểu 2 lần/năm (sẽ có những chuyến đi dài ngày để thay đổi không khí làm việc). Có cơ hội được tham gia các khóa học chất lượng để phát triển bản thân. Môi trường làm việc trẻ, năng động, được làm việc về các dự án, sản phẩm quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHT LAB

