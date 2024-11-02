Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 LK11 Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, bao bì sản phẩm, hình ảnh truyền thông cho các sản phẩm điện tử. Phối hợp với bộ phận marketing để tạo ra các ấn phẩm quảng cáo phù hợp với chiến lược marketing. Sử dụng các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp để thiết kế (Photoshop, Illustrator, InDesign...). Đảm bảo chất lượng hình ảnh, màu sắc và bố cục của các thiết kế. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật hoặc các ngành liên quan. Có kinh nghiệm từ 0-6 tháng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực thương mại điện tử). Nắm vững các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Photoshop, Illustrator, InDesign... Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng thiết kế hiện đại. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc. Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến trong công việc. Các chế độ phúc lợi khác (thưởng lễ tết, du lịch, team building...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.