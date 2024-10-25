Tuyển Graphic Designer thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Graphic Designer thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số B

- TT01

- 51

- 53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thiết kế hình nhân vật, bối cảnh, theme trên nền tảng học tập trực tuyến Thiết kế hình ảnh nhân vật, ảnh hoạt hình phục vụ sản xuất video. Thiết kế ấn phẩm marketing trực tuyến. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.
Thiết kế hình nhân vật, bối cảnh, theme trên nền tảng học tập trực tuyến
Thiết kế hình ảnh nhân vật, ảnh hoạt hình phục vụ sản xuất video.
Thiết kế ấn phẩm marketing trực tuyến.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có liên quan đến chuyên ngành thiết kế, đồ họa.... Có kinh nghiệm Chỉnh sửa video, sử dụng thành thạo các công cụ như Adobe , Adobe After Effect (Gửi CV kèm link portfolio) Sử dụng thành thạo Photoshop, AI, Indesign... hoặc Sketchapp Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, truyền tải ý tưởng tốt. Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức Có laptop cá nhân
Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học có liên quan đến chuyên ngành thiết kế, đồ họa....
Có kinh nghiệm Chỉnh sửa video, sử dụng thành thạo các công cụ như Adobe , Adobe After Effect (Gửi CV kèm link portfolio)
Sử dụng thành thạo Photoshop, AI, Indesign... hoặc Sketchapp
Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, truyền tải ý tưởng tốt.
Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 8 triệu đến 12 triệu/tháng (Hoặc thỏa thuận theo năng lực). Đưởng hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước Nghỉ phép năm. Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 theo quy định và kết quả kinh doanh của công ty Được làm việc trong môi trường Startup năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại. Được đi du lịch ít nhất 1 lần 1 năm, tham gia Teambuilding định kỳ. Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản ... Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ. Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại Teky.
Lương cứng khởi điểm: 8 triệu đến 12 triệu/tháng (Hoặc thỏa thuận theo năng lực).
Đưởng hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước Nghỉ phép năm.
Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13 theo quy định và kết quả kinh doanh của công ty
Được làm việc trong môi trường Startup năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.
Được đi du lịch ít nhất 1 lần 1 năm, tham gia Teambuilding định kỳ.
Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản ...
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.
Con CBNV được học miễn phí các khóa học công nghệ tại Teky.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

