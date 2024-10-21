Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
- Hà Nội: Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho các chiến dịch marketing
Tìm hiểu xu hướng và phát triển hình ảnh thương hiệu nhất quán theo các tiêu chuẩn và quy định
Có kinh nghiệm edit short video, phối hợp cùng bộ phận content để hoàn thiện công việc
Tham gia lên ý tưởng & lập kế hoạch cho chiến dịch marketing
Thực hiện các phần công việc liên quan theo sự phân công từ Quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Illustrator , Adobe Photoshop. Biết sử dụng thêm các phần mềm như: Adobe Indesign, Corel Draw...
Biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa video như Capcut, Premiere
Cẩn thận, tỉ mỉ, chuyên cần, có tinh thần học hỏi và chia sẻ.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG
Ứng viên gửi CV có đính kèm Portfolio.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên chính thức: 8-12 triệu + % doanh số.
Phụ cấp ăn trưa 35.000/bữa ăn.
Thử việc 1 tháng, đóng BHXH ngay sau khi thử việc
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp theo quy định của Luật lao động.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
