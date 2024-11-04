Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

• Thiết kế icon screenshot cho game

• Thiết kế ảnh quảng cáo, banner game, feature

• Lên ý tưởng thiết kế ảnh, logo... cho game khi cần

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu thích game

• Biết sử dụng thành thạo photoshop, AI

• Biết tìm hiểu về xu hướng thị trường ngành game

• Nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo

• Có khả năng vẽ tay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng

- Thưởng các ngày nghỉ lễ, thưởng lương tháng 13; thưởng tết (2-5 tháng lương)

- Review lương 2 lần/năm

- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại

- Xét duyệt thưởng tour du lịch 6 tháng/lần

- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn

- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng

- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí

- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần

- Quyền lợi dành cho thành viên: Từ > 01 năm được khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần; Từ > 03 năm được cấp vốn mua nhà, mua xe......

- Thời gian làm việc: T2 - T6, nghỉ 3 thứ 7, 1 thứ 7 Creative day và 4 chủ nhật (8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin