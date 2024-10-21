Tuyển Thiết kế đồ hoạ Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Zitga studios
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Zitga studios

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Zitga studios

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, số 315 Trường Chinh, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế banner quảng cáo, screenshots, feature graphic... cho các sản phẩm game. Kết hợp với video editor để tạo ra các sản phẩm trailer, clip quảng cáo. Tham gia vào giai đoạn phát hành game trên chợ Google Play và App Store, quảng bá sản phẩm ra thị trường global (định hướng thị trường U, Bắc Mỹ).
Thiết kế banner quảng cáo, screenshots, feature graphic... cho các sản phẩm game.
Kết hợp với video editor để tạo ra các sản phẩm trailer, clip quảng cáo.
Tham gia vào giai đoạn phát hành game trên chợ Google Play và App Store, quảng bá sản phẩm ra thị trường global (định hướng thị trường U, Bắc Mỹ).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm trong thiết kế đồ họa game. Có kỹ năng Photoshop, Illustrator hoặc các phần mềm thiết kế tương tự. Có thẩm mỹ tốt, thay đổi nhiều style trong thiết kế. Có tư duy thiết kế sáng tạo, ý tưởng đột phá. Có tinh thần và thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Đam mê, nhiệt huyết và trách nhiệm. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Không ngại áp lực và luôn sẵn sàng làm mọi việc vì mục tiêu chung. Ưu tiên: Yêu thích Game & có nền tảng tiếng Anh tốt.
Đã có kinh nghiệm trong thiết kế đồ họa game. Có kỹ năng Photoshop, Illustrator hoặc các phần mềm thiết kế tương tự.
Có thẩm mỹ tốt, thay đổi nhiều style trong thiết kế.
Có tư duy thiết kế sáng tạo, ý tưởng đột phá.
Có tinh thần và thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Đam mê, nhiệt huyết và trách nhiệm.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Không ngại áp lực và luôn sẵn sàng làm mọi việc vì mục tiêu chung.
Ưu tiên: Yêu thích Game & có nền tảng tiếng Anh tốt.

Tại Zitga studios Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực; xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm; xét tăng lương theo năng lực max 4 lần/năm. Thưởng hiệu suất kinh doanh theo quý . Làm việc 5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 6; được nghỉ T7, CN. Thời gian làm việc: 7 tiếng/ ngày (9h-17h30; nghỉ trưa 1h30’) Được tham gia đầy đủ BHXH/ BHYT/ BHTN theo quy định của luật lao động; Đóng bảo hiểm PVI kèm 01 người thân; Du lịch ít nhất 1 lần/năm, cơ hội du lịch nước ngoài; nhiều hoạt động thể thao/ Teambuilding/ Gala trong năm; Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân; Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân sự trẻ, năng động; Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý;
Mức lương: thỏa thuận theo năng lực; xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm; xét tăng lương theo năng lực max 4 lần/năm.
Thưởng hiệu suất kinh doanh theo quý .
Làm việc 5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 6; được nghỉ T7, CN.
Thời gian làm việc: 7 tiếng/ ngày (9h-17h30; nghỉ trưa 1h30’)
Được tham gia đầy đủ BHXH/ BHYT/ BHTN theo quy định của luật lao động;
Đóng bảo hiểm PVI kèm 01 người thân;
Du lịch ít nhất 1 lần/năm, cơ hội du lịch nước ngoài; nhiều hoạt động thể thao/ Teambuilding/ Gala trong năm;
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân sự trẻ, năng động;
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Zitga studios

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Zitga studios

Zitga studios

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 315 - Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

