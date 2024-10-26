Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Yên Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế các ấn phẩm in ấn như: Key visual, POSM (billboard, brochure, flyer, leaflet, backdrop, Standee...) để quảng bá cho các dự án và event...
- Thiết kế các ấn phẩm Social media như: social post (Facebook, Tiktok, Zalo...), banner động, landing page...
- Graphic design 2D theo yêu cầu
- Edit Video cơ bản
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Thiết kế, Mỹ thuật. Sở hữu các chứng chỉ đào tạo thiết kế liên quan.
- Thành thạo Photoshop, AI...
- Biết edit Video cơ bản là một lợi thế
- Có 1 năm kinh nghiệm Graphic Design trở lên
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Có kỹ năng làm việc nhóm
- Có khả năng quản trị công việc và thời gian tốt.
- Thành thạo Photoshop, AI...
- Biết edit Video cơ bản là một lợi thế
- Có 1 năm kinh nghiệm Graphic Design trở lên
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
- Có kỹ năng làm việc nhóm
- Có khả năng quản trị công việc và thời gian tốt.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận
Lương tháng 13
BHXH theo Quy định
Du lịch hàng năm
Thưởng lễ, Tết
Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước; Nghỉ phép năm
Phụ cấp ăn trưa; xăng xe/ điện thoại; Phụ cấp thâm niên
Có lương OT
Tăng lương: Hàng năm
Lương tháng 13
BHXH theo Quy định
Du lịch hàng năm
Thưởng lễ, Tết
Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước; Nghỉ phép năm
Phụ cấp ăn trưa; xăng xe/ điện thoại; Phụ cấp thâm niên
Có lương OT
Tăng lương: Hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI