Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế các ấn phẩm in ấn như: Key visual, POSM (billboard, brochure, flyer, leaflet, backdrop, Standee...) để quảng bá cho các dự án và event...

- Thiết kế các ấn phẩm Social media như: social post (Facebook, Tiktok, Zalo...), banner động, landing page...

- Graphic design 2D theo yêu cầu

- Edit Video cơ bản

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Thiết kế, Mỹ thuật. Sở hữu các chứng chỉ đào tạo thiết kế liên quan.

- Thành thạo Photoshop, AI...

- Biết edit Video cơ bản là một lợi thế

- Có 1 năm kinh nghiệm Graphic Design trở lên

- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Có kỹ năng làm việc nhóm

- Có khả năng quản trị công việc và thời gian tốt.

Quyền Lợi

Lương: Thỏa thuận

Lương tháng 13

BHXH theo Quy định

Du lịch hàng năm

Thưởng lễ, Tết

Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước; Nghỉ phép năm

Phụ cấp ăn trưa; xăng xe/ điện thoại; Phụ cấp thâm niên

Có lương OT

Tăng lương: Hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

