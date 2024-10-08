Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH

Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84A Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, banner, poster, tài liệu tiếp thị và hình ảnh cho các kênh truyền thông của công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với Content Specialist và Multimedia Specialist để tạo ra hình ảnh và nội dung đồ hoạ phù hợp với chiến dịch truyền thông.
- Đảm bảo các thiết kế tuân thủ đúng Brand guideline và mang tính thẩm mỹ cao.
- Chỉnh sửa và hoàn thiện các bản thiết kế dựa trên phản hồi từ team và Marketing Leader.
- Cùng team trong việc xây dựng giao diện và hình ảnh cho website, quảng cáo số và các nền tảng khác.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Thiết kế Đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan
- Kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, ngành Fnb và thiết kế thi công là một ưu thế.
- Khi gửi CV, vui lòng gửi kèm Portfolio các sản phẩm đã từng làm qua.
- Thành thạo các công cụ, phần mềm: Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign,…
- Kỹ năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các thành viên trong team.
- Ưu tiên có khả năng quay dựng và chụp ảnh.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm.
- Chiết khấu 50% đối với món nước của Line Coffee.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng)
- Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động (Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN...)
- Các chế độ tăng lương, thưởng cuối năm theo quy chế lương của công ty.
- Tham gia các hoạt động cùng công ty (du lịch, thể thao, party, thiện nguyện, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

