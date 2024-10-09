Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SCIC Building, 16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kết hợp với đội Brand và Marcom để xây dựng ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm in ấn, vật dụng trưng bày, các vật dụng POSM, hình ảnh poster, catalogue giới thiệu sản phẩm (Brand Identity, POSM, Brochure, Flyer, Voucher...) Kết hợp với đội Brand và Marcom để xây dựng ý tưởng và thiết kế các tư liệu kỹ thuật số dùng cho chương trình truyền thông (social media: facebook, tiktok, youtube, website...) Dựng video clip, biên tập video, làm hình ảnh animation Chụp ảnh và quay video clip sản phẩm làm tư liệu cho thiết kế và biên tập video clip Thiết kế và điều chỉnh bao bì sản phẩm, dựng mock-up bao bì Xuất file cho giai đoạn in ấn ra thành phẩm và duyệt màu bao bì và ấn phẩm in ấn cùng với brand team Tham gia cùng Brand và Marcom xây dựng kho tư liệu hình ảnh cho mục tiêu làm Content Marketing Làm việc với NCC về in ấn để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi in đúng với màu sắc và kỹ thuật thiết kế Xử lý tất cả thông tin và giải quyết mọi vấn đề trong phạm vi trách nhiệm được giao Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng xây dựng ý tưởng trong thiết kế sau khi nhận thông tin yêu cầu, biết vẽ sketch là lợi thế Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như Corel Draw; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator... và các ứng dụng đồ họa kỹ thuật số, ứng dụng dựng video clip. Biết sử dụng Ai (ChatGPT, Copilot, ...) để phục vụ công việc thiết kế và dựng video clip Có kiến thức tốt về mỹ thuật và khả năng trình bày ý tưởng. Hiểu biết về in ấn, chất liệu in ấn Biết sử dụng thiết bị chụp ảnh và quay video là lợi thế Thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế mới

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu suất năm Du lịch thường niên Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe Khám sức khỏe định kỳ 12 ngày nghỉ phép năm Cung cấp thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC

