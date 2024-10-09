Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
- Hồ Chí Minh: SCIC Building, 16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
Kết hợp với đội Brand và Marcom để xây dựng ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm in ấn, vật dụng trưng bày, các vật dụng POSM, hình ảnh poster, catalogue giới thiệu sản phẩm (Brand Identity, POSM, Brochure, Flyer, Voucher...)
Kết hợp với đội Brand và Marcom để xây dựng ý tưởng và thiết kế các tư liệu kỹ thuật số dùng cho chương trình truyền thông (social media: facebook, tiktok, youtube, website...)
Dựng video clip, biên tập video, làm hình ảnh animation
Chụp ảnh và quay video clip sản phẩm làm tư liệu cho thiết kế và biên tập video clip
Thiết kế và điều chỉnh bao bì sản phẩm, dựng mock-up bao bì
Xuất file cho giai đoạn in ấn ra thành phẩm và duyệt màu bao bì và ấn phẩm in ấn cùng với brand team
Tham gia cùng Brand và Marcom xây dựng kho tư liệu hình ảnh cho mục tiêu làm Content Marketing
Làm việc với NCC về in ấn để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi in đúng với màu sắc và kỹ thuật thiết kế
Xử lý tất cả thông tin và giải quyết mọi vấn đề trong phạm vi trách nhiệm được giao
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng xây dựng ý tưởng trong thiết kế sau khi nhận thông tin yêu cầu, biết vẽ sketch là lợi thế
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như Corel Draw; Adobe Photoshop; Adobe Illustrator... và các ứng dụng đồ họa kỹ thuật số, ứng dụng dựng video clip.
Biết sử dụng Ai (ChatGPT, Copilot, ...) để phục vụ công việc thiết kế và dựng video clip
Có kiến thức tốt về mỹ thuật và khả năng trình bày ý tưởng.
Hiểu biết về in ấn, chất liệu in ấn
Biết sử dụng thiết bị chụp ảnh và quay video là lợi thế
Thường xuyên cập nhật các xu hướng thiết kế mới
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu suất năm
Du lịch thường niên
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước
Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe
Khám sức khỏe định kỳ
12 ngày nghỉ phép năm
Cung cấp thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
