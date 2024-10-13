Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CLIP K STUDIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 - 13 Đường số 11, Khu đô thị An Phú An Khánh, Quận 2, TP HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách thiết kế các sản phẩm in ấn 2D, ... theo yêu cầu Thiết kế ấn phẩm cho các event: Leaflet, brochure, voucher, backdrop, standee... Thiết kế các ấn phẩm Social Post, Banner, Poster cho các kênh Digital marketing như: Facebook, instagram, website... Các công việc khác theo phân công của leade

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế đồ họa, hoặc các ngành tương đương Thành thạo PTS, AI, Pr, Ae... Có khả năng sử dụng máy ảnh, biết về edit video và các phần mềm liên quan Ưu tiên Biết sử dụng wacom Linh hoạt, yêu thích công việc sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH CLIP K STUDIOS Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo. Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Thử việc 2 tháng (85% lương) Hợp đồng nhân viên chính thức 100% lương + phụ cấp BHXH, nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của Nhà nước..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CLIP K STUDIOS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.