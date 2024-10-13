Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CLIP K STUDIOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CLIP K STUDIOS
- Hồ Chí Minh: 11
- 13 Đường số 11, Khu đô thị An Phú An Khánh, Quận 2, TP HCM., Quận 2
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách thiết kế các sản phẩm in ấn 2D, ... theo yêu cầu
Thiết kế ấn phẩm cho các event: Leaflet, brochure, voucher, backdrop, standee...
Thiết kế các ấn phẩm Social Post, Banner, Poster cho các kênh Digital marketing như: Facebook, instagram, website...
Các công việc khác theo phân công của leade
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế đồ họa, hoặc các ngành tương đương
Thành thạo PTS, AI, Pr, Ae...
Có khả năng sử dụng máy ảnh, biết về edit video và các phần mềm liên quan
Ưu tiên Biết sử dụng wacom
Linh hoạt, yêu thích công việc sáng tạo.
Tại CÔNG TY TNHH CLIP K STUDIOS Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Thử việc 2 tháng (85% lương)
Hợp đồng nhân viên chính thức 100% lương + phụ cấp
BHXH, nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của Nhà nước..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CLIP K STUDIOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
