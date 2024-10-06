Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

SonatGame Studio
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
SonatGame Studio

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại SonatGame Studio

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10

- The West Tower

- 265 Cầu Giấy

- Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Thiết kế các bộ ảnh store listing cho game (icon, screenshot, banner).
- Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho mục đích Digital Marketing Game của công ty.
- Tham gia vào quá trình nghiên cứu, sáng tạo content.
- Nghiên cứu thị trường, các đối thủ cạnh tranh.
- Phối hợp với team Marketing để tối ưu hoạt động/hiệu quả content.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm làm Game ở vị trí tương đương
- Ưu tiên tốt nghiệp các trường dạy chuyên sâu đồ họa: Mỹ thuật Công nghiệp, Kiến trúc, Đại học FPT, Arena Multimedia, FPT Arena, Monster Lab.
- Có kiến thức, kỹ năng về bố cục, màu sắc, ánh sáng.
- Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator.
- Đính kèm Portfolio/Link sản phẩm khi ứng tuyển (có sản phẩm liên quan là 1 lợi thế).
- Ưu tiên: Sử dụng được 3D

Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP - Mức lương: Up to 15M - Nhận 100% lương cứng, tăng lương theo quy định của công ty - Phụ cấp ăn trưa nhân viên chính thức: 1.000.000 VNĐ/tháng - Thu nhập dựa theo kết quả và hiệu suất công việc CƠ HỘI PHÁT TRIỂN - Mở rộng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn - Trải nghiệm thực chiến tại các dự án toàn cầu đang chạy - Có lộ trình phát triển sự nghiệp được cá nhân hóa rõ ràng MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - Trải nghiệm môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp - Hưởng 100% đãi ngộ chăm sóc đời sống hàng ngày CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - Công ty đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,..) - Được khám sức khỏe tổng quát định kì miễn phí tại bệnh viện: Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec. - Chế độ cưới hỏi/đám hiếu, quà ngày Lễ/ Tết và các chế độ phúc lợi khác. - Thưởng Tết dương, 8/3, 30/4-1/5, Trung thu, giữa năm, 2/9, 20/10, Giáng sinh. - Chia sẻ thành quả liên tục, không giới hạn dựa trên performance. - Thời gian làm việc hành chính:
THU NHẬP
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30
Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật
Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio

Liên Hệ Công Ty

SonatGame Studio

SonatGame Studio

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Bamboo Airways Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

