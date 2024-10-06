Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 - The West Tower - 265 Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Thiết kế các bộ ảnh store listing cho game (icon, screenshot, banner).

- Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho mục đích Digital Marketing Game của công ty.

- Tham gia vào quá trình nghiên cứu, sáng tạo content.

- Nghiên cứu thị trường, các đối thủ cạnh tranh.

- Phối hợp với team Marketing để tối ưu hoạt động/hiệu quả content.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm làm Game ở vị trí tương đương

- Ưu tiên tốt nghiệp các trường dạy chuyên sâu đồ họa: Mỹ thuật Công nghiệp, Kiến trúc, Đại học FPT, Arena Multimedia, FPT Arena, Monster Lab.

- Có kiến thức, kỹ năng về bố cục, màu sắc, ánh sáng.

- Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator.

- Đính kèm Portfolio/Link sản phẩm khi ứng tuyển (có sản phẩm liên quan là 1 lợi thế).

- Ưu tiên: Sử dụng được 3D

Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP - Mức lương: Up to 15M - Nhận 100% lương cứng, tăng lương theo quy định của công ty - Phụ cấp ăn trưa nhân viên chính thức: 1.000.000 VNĐ/tháng - Thu nhập dựa theo kết quả và hiệu suất công việc CƠ HỘI PHÁT TRIỂN - Mở rộng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn - Trải nghiệm thực chiến tại các dự án toàn cầu đang chạy - Có lộ trình phát triển sự nghiệp được cá nhân hóa rõ ràng MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - Trải nghiệm môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp - Hưởng 100% đãi ngộ chăm sóc đời sống hàng ngày CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI - Công ty đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,..) - Được khám sức khỏe tổng quát định kì miễn phí tại bệnh viện: Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec. - Chế độ cưới hỏi/đám hiếu, quà ngày Lễ/ Tết và các chế độ phúc lợi khác. - Thưởng Tết dương, 8/3, 30/4-1/5, Trung thu, giữa năm, 2/9, 20/10, Giáng sinh. - Chia sẻ thành quả liên tục, không giới hạn dựa trên performance. - Thời gian làm việc hành chính:

THU NHẬP

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30

Từ Thứ 2 - Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật

Sáng: 8:30 - 12:00, Chiều: 13:00 - 18:00, Nghỉ giữa chiều 15:00 - 15:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin