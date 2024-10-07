Tuyển Graphic thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Trở thành Graphic Designer của Apec Group, bạn sẽ được chinh phục những thử thách như:

- Tham gia phát triển ý tưởng sáng tạo key visual (hình ảnh chủ đạo) theo yêu cầu sáng tạo (Creative Brief) cho các chiến dịch, giới thiệu sản phẩm được phân công đảm trách. Công việc cụ thể như tìm tài liệu, hình ảnh để phát triển các lựa chọn ý tưởng ban đầu và trình duyệt

- Triển khai thiết kế ấn phẩm truyền thông theo định dạng khác nhau, giúp tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo trên các kênh truyền thông theo từng thời kỳ.

- Đảm bảo chất lượng thiết kế về mặt kỹ thuật và thông điệp được tối ưu qua các hình thức layout tùy theo định dạng của kênh truyền thông (vd: leaflet, POSM dùng nội thất, bảng biển QC, POSM dùng ngoài trời; booth QC tại sự kiện, các định dạng mới, phổ biến trên kênh số).

- Giới thiệu, cập nhật các điển hình thành công (case study) về phong cách thiết kế mới trong ngành và/hoặc hướng đến các nhóm khách hàng theo phân khúc mục tiêu của NH.

- Phối hợp với bộ phận nội dung hoàn chỉnh các ấn phẩm truyền thông dùng trên các công cụ/nền tảng quảng cáo (digital, non-digital) thông dụng trên thị trường. Đảm bảo tính thống nhất với các quy định trong bộ nhận diện thương hiệu toàn hàng (Brand Guideline) trong triển khai thiết kế ấn phẩm chi tiết.

- Tự trau dồi kiến thức chuyên môn, bắt kịp các xu hướng phong cách truyền thông mới và chia sẻ với các team nội bộ. Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho bản thân thông qua chia sẻ, tối ưu hóa kỹ năng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương;

- Có kỹ năng tốt về graphic design, motion Graphic hoặc multimedia design. Có kĩ năng sử dụng các phần mềm 3D là 1 lợi thế

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành BĐS/ Khách sạn nghỉ dưỡng

- Có kinh nghiệm và kiến thức trong việc sản xuất POSM, in ấn

- Hiểu biết và có kinh nghiệm về các chức năng liên quan đến truyền thông quảng cáo, đặc biệt là vai trò, ảnh hưởng của khâu thiết kế, nội dung đến hiệu quả ngắn hạn (KPIs chương trình) & lâu dài (tính cách thương hiệu).

- Tương tác với các bên liên quan: Khởi xướng và duy trì mối quan hệ giữa các phòng ban trong tập đoàn

- Có hiểu biết cơ bản về sự khác nhau giữa các phân khúc, các tập Khách hàng để áp dụng hoặc điều chỉnh các mức độ sáng tạo, phong cách truyền tải nội dung giúp đảm bảo hiệu quả thông điệp quảng cáo cần xây dựng trên các tập Khách hàng tương ứng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Apec Group, bạn sẽ được làm việc trong môi trường đầy cảm hứng và sáng tạo. Đặc biệt chúng tôi có team inhouse xịn xò và không hề kém cạnh bất cứ agency chuyên nghiệp nào.

- Ngồi văn phòng đẹp, siêu chill lại làm việc cùng các anh lớn chị đại trong nghề, được đào tạo và định hướng để phát triển

- Mức lương từ 15-25 triệu

- Làm việc trong công ty nơi luôn coi sự phát triển của Đất nước, Cộng đồng, Nhân viên là triết lý, chứ không phải Kinh doanh hay Lợi nhuận, môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo để bạn có thể thỏa sức “vùng vẫy” trong các ý tưởng, luôn tôn trọng chất riêng cá nhân và lắng nghe ý kiến của bạn

- Một đời sống văn hóa tinh thần sâu sắc – những đặc sản chỉ có ở Apec: ly cà phê thượng hạng buổi sáng; những buổi tập thể dục đầu giờ; CLB bóng bàn, Yoga, Zumba; những buổi chia sẻ về sách, về Thiết kế, về triết lý vị nhân sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin