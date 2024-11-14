Tuyển Hành Chính Nhân Sự thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng, đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội

Soạn thảo và quản lý danh mục hợp đồng, chính sách bán hàng, thông tin các khách hàng.

Phát triển nội dung đa dạng trên nhiều nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội, email marketing,...) bao gồm cả văn bản, hình ảnh.

Tính lương cho nhân viên, chi phí văn phòng, công tác tuyển dụng

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 21 đến 30 tuổi.

- Thành thạo Excel

- Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan

- Có laptop cá nhân

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là 1 lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng lập kế hoạch, tổ chức quản lý thời gian hiệu quả

- Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty

Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000 VND đến 14.000.000 VND (trao đổi khi phỏng vấn).

- Hỗ trợ cơm trưa, chi phí điện thoại, công tác phí.

- Lương tháng 13, xét thưởng theo năm, xét duyệt tăng lương hàng năm dựa trên năng lực, kinh nghiệm, sự gắn bó;

- Công việc ổn định, lâu dài, được trang bị máy móc phục vụ công việc

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, Văn hóa DN tốt, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

- Các chế độ đãi ngộ: BHXH-BHYT-BHTN, Team building, phép năm, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin